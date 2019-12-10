Назначен новый гендиректор Сызранского НПЗ - Игорь Кулаков
10 декабря 2019 17:38
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«В соответствии с решением единственного акционера от 9 декабря 2019 года, генеральным директором акционерного общества «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» назначен Кулаков Игорь Владимирович», - говорится в сообщении.
В пресс-службе завода подчеркнули: он вступает в должность со вторника, 10 декабря. Ранее Сызранский НПЗ возглавлял Игорь Кузьмин.
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