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Назарбаев назвал причину ухода с поста президента Казахстана

6 июня 2019 19:51
63
Он признался, что сделал это ради преемственности политики, которая, по его словам, проводилась последние 30 лет.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему он решил сложить свои полномочия раньше срока. Речь об этом зашла в ходе его выступления в верхней палате парламента страны. Назарбаев признался, что прежде, чем объявить об отставке, он тщательно всё взвесил, передает life.ru.

— Это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил, — цитирует слова елбасы казахстанский Sputnik.

Возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Вместо него на должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. Высокий пост он будет занимать до выборов.

Между тем Назарбаев сохранил за собой звание первого президента и главы партии Nur Otan. Ещё он занимает пост главы Совета безопасности страны, а недавно стал почётным сенатором Казахстана. 



Фото © РИА "Новости" / Валерий Мельников
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