Научно-образовательный центр Самарской области выходит на международный уровень

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пройдет деловой завтрак на тему: «Перспективные направления международного сотрудничества научно-образовательного центра Самарской области и Мексики», модератором которого выступит советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «ИРР»Среди участников встречи:Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено и представители делегации (Мексика)Управляющий директор научно-образовательного центра Самарской областиЗаместитель управляющего директора НОЦ Самарской областиРуководитель управления профессионального развития и сельского консультирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской областиПомощник проректора Самарского университетаВ рамках визита в 63-й регион делегации Мексиканских Соединенных Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Российской Федерации г-жойидет работа над выстраиванием партнерских отношений НОЦ с Мексикой.В качестве возможных направлений сотрудничества НОЦ Самарской области и Мексики, рассматриваются:- взаимодействие в научно-образовательной части;- взаимодействие в производственной сфере аэрокосмической отрасли.Основой для партнерства в научно-образовательной сфере может стать многостороннее научно-педагогическое сотрудничество университетов, обмен преподавателями и студентами, в том числе при содействии специально разработанных целевых программ, таких как:- изучение иностранных языков и иностранной культуры;- природоохранная деятельность;- промышленность;- переподготовка и повышение квалификации преподавателей за рубежом;В планах совместная разработка новых учебных курсов, содействие институтам высшего образования, развитие международного студенческого обмена и многое другое.В связи с активным развитием авиационного кластера в Мексике НОЦ Самарской области может предложить компетенции в следующих областях:1) цифровое проектирование и моделирование газотурбинных двигателей (создание их цифровых двойников)2) создание новых материалов;3) аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, технологии, подходы и способы работ с исходными материалами, разработка и эксплуатация расходных материалов и набор услуг по 3D-печати.4) магнитно-импульсные технологии;5) беспилотные системы, в том числе активно применяющиеся в передовых предприятиях сельского хозяйства, передает пресс-счлужба облправительства.