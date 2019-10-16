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Новости /  Политика /  Политика региона  

Научно-образовательный центр Самарской области выходит на международный уровень

16 октября 2019 19:41
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Идет работа над выстраиванием партнерских отношений НОЦ с Мексикой.
17 октября в отеле «7 Авеню» пройдет деловой завтрак на тему: «Перспективные направления международного сотрудничества научно-образовательного центра Самарской области и Мексики», модератором которого выступит советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «ИРР» Ольга Михеева.

Среди участников встречи:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено и представители делегации (Мексика)
Управляющий директор научно-образовательного центра Самарской области Самсонов Р.О.
Заместитель управляющего директора НОЦ Самарской области Гусев Д.А.
Руководитель управления профессионального развития и сельского консультирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Мифтахова Л.Т.
Помощник проректора Самарского университета Кочарова Э.А.

В рамках визита в 63-й регион делегации Мексиканских Соединенных Штатов во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Российской Федерации г-жой Нормой Пенсадо идет работа над выстраиванием партнерских отношений НОЦ с Мексикой.

В качестве возможных направлений сотрудничества НОЦ Самарской области и Мексики, рассматриваются:

- взаимодействие в научно-образовательной части;
- взаимодействие в производственной сфере аэрокосмической отрасли.

Основой для партнерства в научно-образовательной сфере может стать многостороннее научно-педагогическое сотрудничество университетов, обмен преподавателями и студентами, в том числе при содействии специально разработанных целевых программ, таких как:

- изучение иностранных языков и иностранной культуры;
- природоохранная деятельность;
- промышленность;
- переподготовка и повышение квалификации преподавателей за рубежом;

В планах совместная разработка новых учебных курсов, содействие институтам высшего образования, развитие международного студенческого обмена и многое другое.

В связи с активным развитием авиационного кластера в Мексике НОЦ Самарской области может предложить компетенции в следующих областях:

1) цифровое проектирование и моделирование газотурбинных двигателей (создание их цифровых двойников)
2) создание новых материалов;
3) аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, технологии, подходы и способы работ с исходными материалами, разработка и эксплуатация расходных материалов и набор услуг по 3D-печати.
4) магнитно-импульсные технологии;
5) беспилотные системы, в том числе активно применяющиеся в передовых предприятиях сельского хозяйства, передает пресс-счлужба облправительства. 
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Комментарии



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