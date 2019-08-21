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Новости /  Политика /  Политика региона  

Начато служебное расследование из-за слов иркутской чиновницы о "быдле" в Тулуне

21 августа 2019 23:01
83
На время проведения расследования Алашкевич ушла в отпуск по собственному желанию.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко после скандала из-за аудиозаписи, на которой, предположительно, глава пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич оскорбляет пострадавших при наводнении, инициировал служебное расследование, передает life.ru. Об этом сообщается на официальном сайте иркутского правительства.

— На время проведения расследования Алашкевич ушла в отпуск по собственному желанию, — отмечается в сообщении.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина, чей голос очень похож на голос Ирины Алашкевич, рассказывает о своих впечатлениях от встречи с пострадавшими при наводнении в регионе. При этом женщина называет местных жителей бичами и быдлом. Позднее экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит чиновнице. Сама Алашкевич заявила, что запись является подделкой. 




Фото © Открытое правительство Иркутской области/life.ru



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Комментарии



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21 августа 2019  23:01
На время проведения расследования Алашкевич ушла в отпуск по собственному желанию.
Начато служебное расследование из-за слов иркутской чиновницы о "быдле" в Тулуне
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