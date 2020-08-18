Началась регистрация участников акции «Диктант Победы»

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«Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах», — сказал Александр Хинштейн.Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок — их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах — планируется, что «Диктант Победы» напишут граждане 75 иностранных государств.К акции подключились силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в том числе в своих профессиональных учебных заведениях — к примеру, в Тульском Суворовском училище и Ставропольском, Краснодарском, Оренбургском, Тюменском президентских кадетских училищах, а также в академии МВД.Партнерами «Диктанта Победы» стали и гражданские ведомства, и компании. Например, Российское географическое общество предложило 12 площадок в заповедниках и этнопарках страны — к примеру, акцию проведут в Саяно-Шушенском природном биосферном заповеднике в Красноярском крае. Он малодоступен, и здесь обитает порядка ста исчезающих и редких видов животных.Акцию проведут и на труднодоступных станциях в Арктической зоне России — в Диксоне и Нарьян-маре, а также на антарктических станциях Новолазаревская и Прогресс. На последней летом работает порядка 70 сотрудников.«Диктант Победы» пройдет и на кораблях — на учебных парусных судах «Мир», «Херсонес» и «Надежда», которые базируются в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке соответственно.Александр Хинштейн напомнил, что организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.Региональный координатор проекта «Историческая память» Сергей Рязанов вместе с историками, представителями министерства образования и культуры, членами общественного совета партпроекта продолжают проверку каждого объекта, который стал участником международного патриотического проекта. На прошлой неделе проверена готовность мультимедийного парка «Россия -моя история» и Областной юношеской библиотеки. Сейчас в рабочем графике специальной комиссии партпроекта - проверка площадок «Диктанта», расположенных в образовательных и культурных учреждениях Самарской области, передает пресс-служба регионального отделения партии "ЕР".