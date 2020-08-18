Набор независимых общественных наблюдателей на выборы 13 сентября

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Совершеннолетние граждане могут получить статус независимого общественного наблюдателя на выборах, которые состоятся вдополнительные дни 11, 12 сентября и в основной день голосования 13 сентября 2020 года. Наблюдателями не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, главы местных администраций, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с действующим на момент проведения голосования законодательством, государственные и муниципальные служащие, физические лица, признанные в установленном порядке СМИ, выполняющими функции иностранного агента. Независимые наблюдатели направляются на избирательные участки от Общественной палаты Самарской области.Заявление о наделении статусом общественного наблюдателя необходимо подать в Общественную палату Самарской области по адресуэлектронной почты opso63-on2018@yandex.ru до 7 сентября 2020 года. Кроме того, заявления принимаются в аппарате Общественной палаты Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, оф. 502, а также в общественных палатах (советах) городских округов и муниципальных районов Самарской области.Форма заявления прилагается размещена на сайте Общественной палаты Самарской области.В августе и сентябре 2020 года для кандидатов в наблюдатели будут проведены обучающие занятия. О времени и месте проведения занятийкандидатам в наблюдатели будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба облправиетльства.