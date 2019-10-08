Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 8 октября, 22:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/10:
USD 64.83
-0.2
EUR 71.15
-0.2
Новости /  Политика /  Политика региона  

На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили реализацию нацпроектов в регионе

8 октября 2019 16:24
141
Регион участвует в 11 национальных проектах и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Европа – Западный Китай».
Во вторник, 8 октября 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований.

В начале заседания был рассмотрен вопрос о реализации на территории Самарской области национальных проектов. По словам заместителя министра экономического развития Любови Ивановой, Самарская область активно включилась в работу по выполнению «майского» Указа о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Регион участвует в 11 национальных проектах и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Европа – Западный Китай». Самарская область приступила к созданию Научно-образовательного центра в соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Ведется реализация 54 региональных составляющих федеральных проектов. По 51 проекту заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти, 35 проектов имеют финансирование из федерального и областного бюджетов.

«На реализацию национальных проектов в областном бюджете на текущий год предусмотрено более 24 миллиардов рублей, — сказал Виктор Кудряшов. — Почти 30% всех региональных составляющих федеральных проектов уже сейчас достигли плановых годовых значений. Безусловно, это командная работа, и очень важно, чтобы в реализации национальных проектов активно принимали участие представители профессиональных союзов, объединений работодателей области».

Тема была продолжена обсуждением организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, достигших предпенсионного возраста. Эта важная работа, направленная на повышение востребованности людей на рынке труда, ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Как рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, в настоящее время заключены договоры на организацию обучения более 3 тысяч граждан предпенсионного возраста. Приступили к обучению 2242 человек, уже завершили его — 912. Обучаются как работники предприятий, так и безработные, обратившиеся в органы службы занятости. В программе участвуют более 230 предприятий губернии.

Наиболее востребованные профессии: слесарь-сборщик, слесарь МСР, тракторист-машинист, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального образования осуществляется с использованием дистанционных технологий, например по программам: «Техносферная безопасность и охрана труда», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Делопроизводство», «Бухгалтерский учет» и т.д.

Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Николай Игнатьев рассказал о трудоустройстве и адаптации выпускников профессиональных учебных заведений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области. «Работа с кадровым потенциалом, его развитие, является одной из приоритетных задач Ассоциации», — сказал он. Ежегодно сотрудники предприятий посещают более 200 школ области с целью пропаганды основных рабочих и инженерных профессий. Каждый год более 3000 школьников посещают музеи предприятий и около 1500 — производственные цеха. «Большую помощь в профориентационной работе нам оказывает видеоконференция «Открытый урок», неделя труда «Семь шагов к профессии» и другие мероприятия, проводимые совместно с Правительством Самарской области», — считает Николай Игнатьев. С рядом учебных заведений среднего профессионального обучения заключены договоры о создании структурных подразделений предприятий, составлен и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по организации обучения. Разработаны и утверждены положения об учебных центрах, назначены ответственные за организацию обучения со стороны техникумов и предприятий. В рамках заключенных договоров предприятия организуют для обучающихся прохождение всех видов практик на производстве. передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
8 октября 2019  18:38
Предыдущий директор ФСИН Геннадий Корниенко был отправлен в отставку после того, как ему исполнилось 65 лет, — это предельный возраст нахождения на госслужбе.
Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска
Предыдущий директор ФСИН Геннадий Корниенко был отправлен в отставку после того, как ему исполнилось 65 лет, — это предельный возраст нахождения на госслужбе.... Политика региона
93
8 октября 2019  16:24
Регион участвует в 11 национальных проектах и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Европа – Западный Китай».
На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили реализацию нацпроектов в регионе
Регион участвует в 11 национальных проектах и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Европа – Западный Китай».  Политика региона
140
8 октября 2019  15:57
По данным СМИ, девяти губернаторам в ближайшее время грозит отставка. Песков эти данные не подтвердил, но и не опроверг.
В Кремле заявили, что ротация губернаторов — это нормальный процесс
По данным СМИ, девяти губернаторам в ближайшее время грозит отставка. Песков эти данные не подтвердил, но и не опроверг.  Политика региона
138
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
374
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
438
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
705
Весь список


Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
424
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
356
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
543
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
564
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
749
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
584
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
835
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1349
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
964
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1212
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1391
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
842
Весь список

Мероприятия
В Самарской области стартовал VI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
В Самаре обсудят актуальные вопросы ВИЧ-инфекции на межрегиональной конференции
В Самаре пройдет обучающий мастер-класс для предпринимателей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные