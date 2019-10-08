На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили реализацию нацпроектов в регионе

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Во вторник,2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований.В начале заседания был рассмотрен вопрос о реализации на территории Самарской области национальных проектов. По словам заместителя министра экономического развития, Самарская область активно включилась в работу по выполнению «майского» Указа о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Регион участвует в 11 национальных проектах и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Европа – Западный Китай». Самарская область приступила к созданию Научно-образовательного центра в соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Ведется реализация 54 региональных составляющих федеральных проектов. По 51 проекту заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти, 35 проектов имеют финансирование из федерального и областного бюджетов.«На реализацию национальных проектов в областном бюджете на текущий год предусмотрено более 24 миллиардов рублей, — сказал Виктор Кудряшов. — Почти 30% всех региональных составляющих федеральных проектов уже сейчас достигли плановых годовых значений. Безусловно, это командная работа, и очень важно, чтобы в реализации национальных проектов активно принимали участие представители профессиональных союзов, объединений работодателей области».Тема была продолжена обсуждением организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, достигших предпенсионного возраста. Эта важная работа, направленная на повышение востребованности людей на рынке труда, ведется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».Как рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в настоящее время заключены договоры на организацию обучения более 3 тысяч граждан предпенсионного возраста. Приступили к обучению 2242 человек, уже завершили его — 912. Обучаются как работники предприятий, так и безработные, обратившиеся в органы службы занятости. В программе участвуют более 230 предприятий губернии.Наиболее востребованные профессии: слесарь-сборщик, слесарь МСР, тракторист-машинист, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального образования осуществляется с использованием дистанционных технологий, например по программам: «Техносферная безопасность и охрана труда», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Делопроизводство», «Бухгалтерский учет» и т.д.Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»рассказал о трудоустройстве и адаптации выпускников профессиональных учебных заведений, подведомственных министерству образования и науки Самарской области. «Работа с кадровым потенциалом, его развитие, является одной из приоритетных задач Ассоциации», — сказал он. Ежегодно сотрудники предприятий посещают более 200 школ области с целью пропаганды основных рабочих и инженерных профессий. Каждый год более 3000 школьников посещают музеи предприятий и около 1500 — производственные цеха. «Большую помощь в профориентационной работе нам оказывает видеоконференция «Открытый урок», неделя труда «Семь шагов к профессии» и другие мероприятия, проводимые совместно с Правительством Самарской области», — считает Николай Игнатьев. С рядом учебных заведений среднего профессионального обучения заключены договоры о создании структурных подразделений предприятий, составлен и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по организации обучения. Разработаны и утверждены положения об учебных центрах, назначены ответственные за организацию обучения со стороны техникумов и предприятий. В рамках заключенных договоров предприятия организуют для обучающихся прохождение всех видов практик на производстве. передает пресс-служба облправительства.