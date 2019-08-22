На заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних обсудили работу с трудными подростками

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Сегодня, 22 августа, заместитель председателя Правительства Самарской областипровел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся мер, принимаемых субъектами системы профилактики для предупреждения преступности иправонарушений среди несовершеннолетних, профилактики алкоголизма и наркомании.По информации прокуратуры Самарской области, по итогам 6 месяцев 2019 года в регионе отмечается рост подростковой преступности в пределах 10%. Основной причиной этого является многоэпизодный характер преступлений. В ходе совещания Александр Фетисов поручил ответственным членам комиссии провести тщательный анализ работы, проводимой в губернии с подростками, повторно преступившими закон.Заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Самарской областисообщила, что с января по июль текущего года привлечено к административной ответственности 404 родителя (законных представителя) несовершеннолетних в связи с появлением в состоянии опьянения, а также распитием спиртных напитков детьми, не достигшими возраста 16 лет.Активизирована работа по выявлению и привлечению к административной ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в употреблениеалкогольной продукции и одурманивающих веществ. По итогам 7 месяцев текущего года составлено 146 протоколов (АППГ – 93). Кроме того, оформлено 253 протокола за реализацию алкоголя несовершеннолетним.По инициативе ГУ МВД России по Самарской области в феврале текущего года было организовано проведение оперативно-профилактической операции «Семья». Ее целью стало выявление неблагополучных семей, родителей и законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и противоправную деятельность.Предотвратить вовлечение несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, было призвано оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», которое состоялось в области 13-20 мая. Татьяна Гордеева также рассказала, что с 15 мая по 30 сентября текущего года в регионе проводится межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие«Подросток-2019», передает пресс-служба облправительства.