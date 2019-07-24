Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 24 июля, 16:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/07:
USD 63.13
0.15
EUR 70.64
-0.01
Новости /  Политика /  Политика региона  

На заседании Правительства СО утверждена госпрограмма"Чистая вода"

24 июля 2019 14:40
91
Цель программы - обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.
На заседании Правительства Самарской области под председательством Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова утверждена госпрограмма"Чистая вода".

Цель программы - обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Часть мероприятий будет выполнена в рамках Национального проекта "Экология"

В ближайшие 5 лет предстоит:

- построить и отремонтировать более 100 км систем подачи воды;
- ввести 28 объектов водоснабжения;
- обеспечить почти 400 тыс. чел. качественной питьевой водой из систем централизованного снабжения. Уже в 2019 будут запущены 5 объектов и 37,3 км сетей.

Доходы областного бюджета за 6 месяцев текущего года увеличились до 79,5 млрд рублей.

Поступления выросли на 8,5% к уровню 6 месяцев 2018 года.

Прирост произошёл за счёт налогов на прибыль организацийй, на доходы физлиц, от акцизов.

Расходы составили 65,4 млрд рублей, из них 47% на социальную политику, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
24 июля 2019  15:17
Областным кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 6 вопросов.
Состоялось заседание Правительства Самарской области: утвержден отчёт об исполнении бюджета за 6 месяцев этого года
Областным кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 6 вопросов. Политика региона
78
24 июля 2019  14:40
Цель программы - обеспечение жителей региона качественной питьевой водой.
На заседании Правительства СО утверждена госпрограмма"Чистая вода"
Цель программы - обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Политика региона
90
23 июля 2019  21:03
Губернатор выразил уверенность в том, что проекты и идеи, которые прозвучали в рамках встречи, будут успешно реализованы на территории региона.
Дмитрий Азаров провел встречу с представителями творческих союзов Самарской области
Губернатор выразил уверенность в том, что проекты и идеи, которые прозвучали в рамках встречи, будут успешно реализованы на территории региона.  Политика региона
287
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1825
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1383
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1379
Весь список


Видео
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
425
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
389
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
300
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
443
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
477
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
349
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
751
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
651
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
851
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
864
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
582
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
905
Весь список

Мероприятия
В самарской ИК-6 и состоялось выступление группы «Русский балет» перед осужденными
В сентябре в Самаре пройдет песенный фестиваль народов Поволжья «Волга одна, песни – разные»
Самарские активисты ОНФ предложили молодым людям принять участие в проекте «Профстажировки» на фабрике мороженого «Сам-по»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные