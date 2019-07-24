На заседании Правительства СО утверждена госпрограмма"Чистая вода"

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На заседании Правительства Самарской области под председательством Первый заместитель Председателя Правительства Самарской областиутверждена госпрограмма"Чистая вода".- обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Часть мероприятий будет выполнена в рамках Национального проекта "Экология"В ближайшие 5 лет предстоит:- построить и отремонтировать более 100 км систем подачи воды;- ввести 28 объектов водоснабжения;- обеспечить почти 400 тыс. чел. качественной питьевой водой из систем централизованного снабжения. Уже в 2019 будут запущены 5 объектов и 37,3 км сетей.Доходы областного бюджета за 6 месяцев текущего года увеличились до 79,5 млрд рублей.Поступления выросли на 8,5% к уровню 6 месяцев 2018 года.Прирост произошёл за счёт налогов на прибыль организацийй, на доходы физлиц, от акцизов.Расходы составили 65,4 млрд рублей, из них 47% на социальную политику, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.