На заседании Правительства СО утверждена госпрограмма"Чистая вода"
24 июля 2019 14:40
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Цель программы - обеспечение жителей региона качественной питьевой водой. Часть мероприятий будет выполнена в рамках Национального проекта "Экология"
В ближайшие 5 лет предстоит:
- построить и отремонтировать более 100 км систем подачи воды;
- ввести 28 объектов водоснабжения;
- обеспечить почти 400 тыс. чел. качественной питьевой водой из систем централизованного снабжения. Уже в 2019 будут запущены 5 объектов и 37,3 км сетей.
Доходы областного бюджета за 6 месяцев текущего года увеличились до 79,5 млрд рублей.
Поступления выросли на 8,5% к уровню 6 месяцев 2018 года.
Прирост произошёл за счёт налогов на прибыль организацийй, на доходы физлиц, от акцизов.
Расходы составили 65,4 млрд рублей, из них 47% на социальную политику, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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