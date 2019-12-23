На выборах в райсоветы Самары в 2020 году предлагают обойтись без партий
23 декабря 2019 21:08
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То, что система избрания райсоветов не будет тождественна нынешней, стало ясно еще 12 декабря, когда дума Самары внесла в областной парламент законопроект, предлагающий сократить число депутатов в трех районах до 20, в шести — до 25. Нечетное число не позволит выбрать равное количество одномандатников и списочников в каждом районе, как это сделали в 2015 году. Как в таком случае предлагается выбирать депутатов? На этот вопрос председатель думы Самары Алексей Дёгтев пояснил: «При выборах депутатов в райсоветы мы поддерживаем уход от списков». Другие депутаты даже подсчитали уже, сколько избирателей останется в их округах, если будет мажоритарная система.
Против таких перемен уже выступили руководители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губдуме. Еще 11 декабря они направили письмо руководству реготделения «Единой России», призвав выставить вопрос о способе избрания райсоветов на открытое публичное обсуждение. Основная причина — системной оппозиции достаточно сложно будет найти 210 кандидатов (именно столько будет в новых райсоветах), чтобы выставить их в каждом округе, тогда как партийный брэнд, как правило, гарантирует больший успех. В связи с этим председатель комитета по местному самоуправлению губдумы Михаил Матвеев назвал переход на мажоритарную систему «ударом по оппозиции», хотя сам он сторонник того, чтобы на муниципальном уровне были только одномандатные округа.
Фото: соцсети
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