На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020

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По информации министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, по итогам первого полугодия доходная часть областного бюджета исполнена на 41,3% от годовых плановых назначений. Общий объем поступлений доходов составил 82,7 млрд. рублей.Отдельно Андрей Прямилов остановился на налоговых и неналоговых доходах бюджета. Из-за сложного периода ограничений, связанного с пандемией, объем таких поступлений был меньше плановых значений. Налоговых и неналоговых доходов поступило 68 млрд. рублей или 91,3% к плановым расчетам на I полугодие 2020 года и 44,9% от годовых плановых расчетов.«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет уменьшились на 4,7 млрд. рублей, или на 6,4%. При этом общее сокращение доходов за этот период составило 6,5 млрд. рублей, большая часть из них – за второй квартал полугодия, то есть с апреля по июнь», – отметил министр.Несмотря на заметное падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет из-за ситуации, сложившейся в стране и мире из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, Правительство региона не прибегало к госзаймам для исполнения как ранее взятых, так и новых социальных обязательств. При этом Правительство не только исполнило все социальные обязательства перед людьми, но и приняло на региональном уровне целый ряд мер поддержки для различных категорий граждан и направлений бизнеса, пострадавших из-за пандемии. Этого удалось достичь благодаря грамотной финансовой политике, которая на протяжении последних 2,5 лет ведется в регионе по поручению Дмитрия Азарова.Самарская область, признанная одним из лидеров в стране по росту социально-экономического развития, притягивает в регион все новых и новых инвесторов, планомерно сокращает госдолг и получает поддержку со стороны Правительства РФ за успешную реализацию национальных и приоритетных проектов. Сегодня усилия регионального кабмина направлены на устранение последствий периода ограничений и скорейшее восстановление экономики, передает пресс-служба облправительства.