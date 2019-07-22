На совещании у Дмитрия Азарова Сергей Бурцев рассказал о подготовке к проведению форума «iВолга 2.0
22 июля 2019 20:50
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Руководитель департамента по делам молодёжи региона Сергей Бурцев рассказал о подготовке к проведению форума «iВолга 2.0». В этом году участие в форуме примут 2 тысячи человек, из них: 1890 представителей регионов ПФО, 60- других субъектов РФ и 50- из стран СНГ.
Работа форума будет организована по 10 тематическим направлениям (сменам):
- Наука и образование будущего (федеральная смена)
- Агрополис
- Культурный бум
- Инфоgram
- Победы страны - гордость поколений
- Труд крут
- Молодёжная команда страны
- Ты- предприниматель
- Международная смена "iVolga International"
"В рамках образовательной программы будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов", - отметил Сергей Бурцев.
Больше 3 тысяч гостей, экспертов проведут лекции и мастер-классы.
"Форум "iВолга" - это уникальная возможность пообщаться с активной творческой молодёжью, выслушать идеи и обсудить предложения по различным направлениям работы. Такие встречи нужно обязательно провести на площадке форума", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к членам Правительства СО, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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