На совещании у Дмитрия Азарова Сергей Бурцев рассказал о подготовке к проведению форума «iВолга 2.0

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Губернаторпровел оперативное совещание с членами Правительства СО, руководителями ведомств. В повестке - реализация нацпроектов, вопросы экологии, готовность к проведению форума «iВолга 2.0», формирование программы развития туристического потенциала Ширяево.Руководитель департамента по делам молодёжи регионарассказал о подготовке к проведению форума «iВолга 2.0». В этом году участие в форуме примут 2 тысячи человек, из них: 1890 представителей регионов ПФО, 60- других субъектов РФ и 50- из стран СНГ.Работа форума будет организована по 10 тематическим направлениям (сменам):- Наука и образование будущего (федеральная смена)- Агрополис- Культурный бум- Инфоgram- Победы страны - гордость поколений- Труд крут- Молодёжная команда страны- Ты- предприниматель- Международная смена "iVolga International""В рамках образовательной программы будут обсуждаться вопросы реализации нацпроектов", - отметил Сергей Бурцев.Больше 3 тысяч гостей, экспертов проведут лекции и мастер-классы."Форум "iВолга" - это уникальная возможность пообщаться с активной творческой молодёжью, выслушать идеи и обсудить предложения по различным направлениям работы. Такие встречи нужно обязательно провести на площадке форума", - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к членам Правительства СО, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.