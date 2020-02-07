На расширенном заседании коллегии министерства образования и науки СО подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»
7 февраля 2020 14:52
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Открывая заседание, министр отметил, что обсуждение данной темы проходит в расширенном составе неслучайно. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил цель, чтобы о результатах национального проекта знал абсолютно каждый житель региона и только в непосредственном взаимодействии Правительства, муниципальной власти и, конечно, общественников удастся этого достичь.
«По итогам 2019 года мы на 100% достигли целевые показатели, а некоторые, в частности по федеральному проекту «Молодые профессионалы», перевыполнили, — подчеркнул Виктор Акопьян. – Была проделана большая командная работа, в том числе и главами городов и муниципальных образований региона. На их плечи легла очень ответственная задача – ремонт в помещениях, куда мы в рамках национального проекта «Образование» должны были поставить высокотехнологичное оборудование. Следует отметить, что абсолютно все с ней справились. Уверен, что и в дальнейшем мы конструктивно и результативно будем трудиться над достижением целей, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин».
По итогам реализации национального проекта «Образование» в Самарской области в 2019 году построен второй корпус образовательного центра «Южный город», начали работу 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии, а в 4 -х — капитально отремонтированы спортивные залы. Осенью на базе Самарского технического университета начал работу Дом научной коллаборации — центр, где воедино сливаются дополнительное и высшее образование. Благодаря ему школьники получили возможность не только познакомиться с проектами студентов и молодых ученых, но и принять участие в их проработке.
В рамках федерального проекта «Социальная активность» открылся Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. На его базе проводятся образовательные программы для волонтеров, добровольческим организациям оказывается ресурсная, информационная и организационная поддержка. На площадках центра функционируют коворкинг-пространство, актовый зал и welcome-зона.
«Кроме реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект «Образование», мы разработали и реализовали его региональные составляющие, — пояснил министр. – Благодаря этому в 19 образовательных организациях, большинство из которых сельские, открылись мини-технопарки, работающие по модели «Кванториума». Их оснащение велось исключительно за счет средств областного бюджета. Эта работа будет продолжена. Так по итогам 2020 года мы планируем охватить детскими мини-технопарками каждый муниципалитет губернии. Это позволит нам создать самые современные формы организации образовательного процесса в сфере технического творчества для детей не только из мегаполисов, но и для проживающих в сельской местности и малых городах».
До 2022 года в Самарской области будут созданы два детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань), 2 IT-куба (Самара, Тольятти), 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2 центра непрерывного повышения профмастерства педагогов, а также центр опережающей профессиональной подготовки и центр оценки профмастерства и квалификации педагогов.
Кроме этого, будут закуплены 2 мобильных «Кванториума», в 7-ми коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда.
За внимание к внедрению и развитию цифровых технологий в образовательном процессе министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна поблагодарил руководитель проектного офиса «Цифровое развитие Самарской области» Дмитрий Камынин.
«Хочется сделать акцент на двух моментах. Во-первых, цифровая система управления образованием, разработанная в Самарской области, в числе ведущих в России. Во-вторых, по вовлеченности школьников во Всероссийский проект «Урок цифры» наш регион в тройке лидеров»,— отметил Дмитрий Камынин.
Члены коллегии и общественники признали результаты работы министерства образования и науки Самарской области успешными и выразили готовность в дальнейшем также активно принимать участие в реализации национального проекта «Образование», передает пресс-служба облправиетльства.
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