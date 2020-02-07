Я нашел ошибку
Главные новости: 
Совет образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.
Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
Министерство труда участвует в реализации двух национальных проектов на территории Самарской области: «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».
В 2020 году региональное министерство труда расширяет критерии для участия в реализуемых национальных проектах
Крупная коммунальная авария на тепловых сетях МУП «ЖЭС» оставила без тепла жителей п. Строитель.
Зима пришла в Сызрань: второй день жители 56 многоквартирных жилых домов города замерзают в своих квартирах
А также обсудили перспективы на плановый период, вплоть до 2024 года.
На расширенном заседании коллегии министерства образования и науки СО подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»
Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей в Самарской области
Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей в Самарской области
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию очага бешенства.
В селе Заволжье Приволжского района выявлен случай бешенства у домашней коровы
Более 150 студентов ссузов соберутся вместе, чтобы пройти теоретическую и практическую подготовку по направлениям фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2020».
Творческая лаборатория для студентов впервые пройдет в Самаре
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.
В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
сегодня  Пятница, 7 февраля, 15:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 62.8
-0.37
EUR 69.08
-0.66
Новости /  Политика /  Политика региона  

На расширенном заседании коллегии министерства образования и науки СО подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»

7 февраля 2020 14:52
52
А также обсудили перспективы на плановый период, вплоть до 2024 года.
Под председательством министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна члены коллегии и общественного совета ведомства, а также главы всех городов и муниципальных районов региона обсудили итоги реализации национального проекта «Образование» за минувший 2019 год, а также перспективы на плановый период, вплоть до 2024 года.

Открывая заседание, министр отметил, что обсуждение данной темы проходит в расширенном составе неслучайно. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил цель, чтобы о результатах национального проекта знал абсолютно каждый житель региона и только в непосредственном взаимодействии Правительства, муниципальной власти и, конечно, общественников удастся этого достичь.

«По итогам 2019 года мы на 100% достигли целевые показатели, а некоторые, в частности по федеральному проекту «Молодые профессионалы», перевыполнили, — подчеркнул Виктор Акопьян. – Была проделана большая командная работа, в том числе и главами городов и муниципальных образований региона. На их плечи легла очень ответственная задача – ремонт в помещениях, куда мы в рамках национального проекта «Образование» должны были поставить высокотехнологичное оборудование. Следует отметить, что абсолютно все с ней справились. Уверен, что и в дальнейшем мы конструктивно и результативно будем трудиться над достижением целей, которые перед нами ставит Президент России Владимир Владимирович Путин».

По итогам реализации национального проекта «Образование» в Самарской области в 2019 году построен второй корпус образовательного центра «Южный город», начали работу 45 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии, а в 4 -х — капитально отремонтированы спортивные залы. Осенью на базе Самарского технического университета начал работу Дом научной коллаборации — центр, где воедино сливаются дополнительное и высшее образование. Благодаря ему школьники получили возможность не только познакомиться с проектами студентов и молодых ученых, но и принять участие в их проработке.

В рамках федерального проекта «Социальная активность» открылся Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. На его базе проводятся образовательные программы для волонтеров, добровольческим организациям оказывается ресурсная, информационная и организационная поддержка. На площадках центра функционируют коворкинг-пространство, актовый зал и welcome-зона.

«Кроме реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект «Образование», мы разработали и реализовали его региональные составляющие, — пояснил министр. – Благодаря этому в 19 образовательных организациях, большинство из которых сельские, открылись мини-технопарки, работающие по модели «Кванториума». Их оснащение велось исключительно за счет средств областного бюджета. Эта работа будет продолжена. Так по итогам 2020 года мы планируем охватить детскими мини-технопарками каждый муниципалитет губернии. Это позволит нам создать самые современные формы организации образовательного процесса в сфере технического творчества для детей не только из мегаполисов, но и для проживающих в сельской местности и малых городах».

До 2022 года в Самарской области будут созданы два детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань), 2 IT-куба (Самара, Тольятти), 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 2 центра непрерывного повышения профмастерства педагогов, а также центр опережающей профессиональной подготовки и центр оценки профмастерства и квалификации педагогов.

Кроме этого, будут закуплены 2 мобильных «Кванториума», в 7-ми коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда.

За внимание к внедрению и развитию цифровых технологий в образовательном процессе министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна поблагодарил руководитель проектного офиса «Цифровое развитие Самарской области» Дмитрий Камынин.

«Хочется сделать акцент на двух моментах. Во-первых, цифровая система управления образованием, разработанная в Самарской области, в числе ведущих в России. Во-вторых, по вовлеченности школьников во Всероссийский проект «Урок цифры» наш регион в тройке лидеров»,— отметил Дмитрий Камынин.

Члены коллегии и общественники признали результаты работы министерства образования и науки Самарской области успешными и выразили готовность в дальнейшем также активно принимать участие в реализации национального проекта «Образование», передает пресс-служба облправиетльства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
7 февраля 2020  15:16
Министерство труда участвует в реализации двух национальных проектов на территории Самарской области: «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».
В 2020 году региональное министерство труда расширяет критерии для участия в реализуемых национальных проектах
Министерство труда участвует в реализации двух национальных проектов на территории Самарской области: «Демография» и «Производительность труда и... Политика региона
6
7 февраля 2020  14:52
А также обсудили перспективы на плановый период, вплоть до 2024 года.
На расширенном заседании коллегии министерства образования и науки СО подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»
А также обсудили перспективы на плановый период, вплоть до 2024 года.   Политика региона
44
6 февраля 2020  22:54
В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей республик Башкортостан, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей.
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев в ходе приема граждан рассмотрел вопросы социальной сферы
В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей республик Башкортостан, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей.   Политика региона
320
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
892
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
840
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1319
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
580
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2350
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
895
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1972
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1501
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1102
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1098
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1611
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1622
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1919
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3045
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3615
Весь список

Мероприятия
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
В Самаре стартует VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
В Самаре проходит акция общественного признания деятельности волонтеров «БлагоДарить»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные