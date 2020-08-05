На рабочей группе Госсовета по культуре обсудили корректировки в одноименный нацпроект

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Основная тема совещания – обсуждение предложений по внесению корректировок в показатели нацпроекта «Культура» в соответствии с Указом Президента РФ о национальных целях развития на период до 2030 года. Свои предложения озвучили министры культуры регионов, деятели искусства, представители Счетной палаты и Общественной палаты РФ.Напомним, рабочую группу Госсовета Дмитрий Азаров возглавляет по поручению Президента РФ Владимира Путина. За сравнительно небольшое время рабочая группа стала эффективной площадкой диалога и выработки совместных решений органов власти РФ и регионов, парламентских и общественных институтов.Обращаясь к участникам встречи, Игорь Левитин напомнил, что одна из задач нацпроекта «Культура» — расширение возможностей для самореализации и развития талантов. Среди целевых показателей — создание условий для воспитания гармонично развитой, социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национальных культурных традиций, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с 2019 годом.«Цели, конечно же, амбициозные, — подчеркнул помощник Президента. — И здесь нам с вами необходимо учитывать, что заинтересованность в культуре растет, и во время пандемии проявились возможности цифровых ресурсов и особенно популярных онлайн-площадок».Игорь Левитин отметил, что сформированные рабочей группой предложений необходимо проработать с Правительством РФ и до 30 октября представить доклад Президенту России.Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обратила внимание на то, что ведомство уже работает над корректировкой методики расчета целевых показателей. Она также предложила помимо действующих показателей включить в методику комплексный показатель, который будет учитывать не только количество посещений россиянами мероприятий, которые проводятся непосредственно в стенах учреждений культуры, но и посещаемость онлайн-активностей, а также массовых культурных мероприятий, которые сейчас остаются неохваченными.«Мы привыкли видеть и считать посетителей непосредственно в учреждениях. Но несколько месяцев, которые прошли с ограничениями, продемонстрировали потенциал информационного культурного пространства, поэтому в новом показателе мы будем учитывать все мероприятия, которые проводятся учреждениями культуры онлайн. Дополнительно мы включаем посещаемость массовых мероприятий, которые проводятся вне зрительных залов. Только в прошлом году в рамках нацпроекта мы поддержали больше ста проектов некоммерческих организаций, 90 % из них – массовые праздники, которые прошли на региональном и всероссийском уровне. Таким образом, мы предлагаем максимально широко оценить вовлеченность граждан в культурную жизнь страны», — отметила она.Руководитель рабочей группы Дмитрий Азаров напомнил, что в Указе Президента страны от 21 июля определены общенациональные цели и целевые показатели на десятилетие вперед. И первоочередная задача рабочей группы – выработать конкретные предложения по корректировке нацпроекта «Культура».«Сейчас этот шанс, который у нас имеется, мы должны использовать для того, чтобы расширить спектр возможностей для развития талантов людей, четко определить цифровой контент отрасли для достижения целей нацпроекта», — заявил Дмитрий Азаров.В ходе заседания с докладами выступили министры культуры Тульской области, республик Татарстан и Башкортостан, Алтайского края. В частности, говорили о более адресной работе с целевыми группами, расширении возможностей онлайн-проектов в сфере культуры, а также вариантах стимулирования тех, кто часто посещает театры, музеи, концерты, библиотеки. Все озвученные идеи взяты в работу.В завершении Игорь Левитин обратил внимание, что решением задачи по расширению возможностей для самореализации и развития талантов занимается не только рабочая группа Госсовета по культуре, но и группы по образованию и науке, молодежной политике.«Руководителям рабочих групп нужно подумать, как вместе работать, потому что вы очень серьезно взаимосвязаны», — сказал Игорь Левитин.Дмитрий Азаров отметил, что рабочие группы постоянно контактируют и даже реализуют совместные проекты. Он напомнил, что на одной из рабочих групп по направлению «Культура» обсуждали взаимосвязь между благоустройством общественных пространств и их культурным кодом. Несколько кейсов, отметил Дмитрий Азаров, уже воплощаются в регионах.«Мы находимся в самом тесном взаимодействии. И будем его углублять, понимая, что синергия рождается на стыке нацпроектов», — отметил руководитель рабочей группы Госсовета на культуре Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.