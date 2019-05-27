На пленарном заседании форума "Линия успеха" состоялось подписание соглашения между Правительством СО и Сбербанком
27 мая 2019 16:56
81
«Этим соглашением мы расширяем наше сотрудничество в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства.У Сбербанка грамотные менеджеры, которые готовы бизнесу помогать правильным образом упаковывать проект, кристаллизировать бизнес-идею и достигать успеха», - отметил Дмитрий Азаров.
«Меры поддержки МСП - это не всегда только деньги. Предприниматели зачастую нуждаются в наставничестве, в обучении новым навыкам, например, умения не допустить кризисных ситуаций. Здесь у "Сбербанка", пожалуй, лучший наработанный опыт и экспертная библиотека», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
27 мая 2019 17:44
Также предлагается запретить работать таксистам на автомобилях, срок эксплуатации которых превышает 7 лет. Политика региона
61
27 мая 2019 16:56
Оно нацелено на упрощение процессов выхода продукции и услуг СО на мировые рынки. Политика региона
78
24 мая 2019 20:40
"Мне она очень нравилась", - сказал Трамп журналистам. Политика региона
358
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1638
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1212
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1203
Видео
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
299
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
565
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
579
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14911
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
605
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
640
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
438
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
551
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
487
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
917
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
837
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
774
Мероприятия