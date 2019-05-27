На пленарном заседании форума "Линия успеха" состоялось подписание соглашения между Правительством СО и Сбербанком

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«Этим соглашением мы расширяем наше сотрудничество в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства.У Сбербанка грамотные менеджеры, которые готовы бизнесу помогать правильным образом упаковывать проект, кристаллизировать бизнес-идею и достигать успеха», - отметил«Меры поддержки МСП - это не всегда только деньги. Предприниматели зачастую нуждаются в наставничестве, в обучении новым навыкам, например, умения не допустить кризисных ситуаций. Здесь у "Сбербанка", пожалуй, лучший наработанный опыт и экспертная библиотека», - подчеркнул губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.