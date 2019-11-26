На какие дороги и мосты Самарская область потратит дополнительные 1,8 млрд рублей из федерального бюджета

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Дмитрий Азаров отметил в первую очередь необходимость эффективной работы по исполнению национальных проектов. Федеральные средства должны осваиваться своевременно и качественно, но главное, люди должны быть довольными результатами работы."При соблюдении этих параметров мы сможем получать дополнительные средства. И те рекордные деньги, которые мы получили на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, говорят о том, что мы в этой сфере научились работать именно так", — подчеркнул глава региона.Напомним, в Москве на "Транспортной неделе", проходившей 16–21 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил Самарскую область в пятерке лидеров. Наш регион был назван среди наиболее успешных по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Когда мы справляемся, а другие регионы отстают, происходит перераспределение средств. И мы научились претендовать на эти средства благодаря качественной управленческой работе", — отметил Дмитрий Азаров.В соответствии с постановлением правительства России Самарская область получает дополнительно 1 млрд 780 млн на дороги и на мосты. Из них один миллиард рублей будет направлен на завершение работ по Фрунзенскому мосту."Этот мост нужен не только Самаре, но и всем жителям юга области. Есть полная уверенность, что мы его в этом году сдадим", — сказал глава региона.Также средства будут направлены на реконструкцию дороги Тольятти — Ягодное, будет увеличена полосность, выполнено примыкание к будущей дороге к мосту через Волгу. "А это следующий, самый масштабный инфраструктурный проект в нашей стране, который будет реализован на территории Самарской области. На форуме в Екатеринбурге было подписано соответствующее соглашение в присутствии председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева", — отметил губернатор.Кроме того дополнительные средства будут направлены на строительство еще одного моста через реку Сок и на реконструкцию еще трех мостов в Борском и Кинель-Черкасском районах.