На форуме в Тольятти состоялась торжественная церемония начала строительства производственного корпуса на территории «Жигулевской долины 2»

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Сегодня,, дан старт освоению площадки технопарка «Жигулевская долина 2» (Тольятти). В рамках Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов состоялась торжественная церемония начала строительства на территории «Жигулевской долины 2» производственного корпуса ООО «ЭНП-И».Участие в церемонии приняли заместитель министра экономического развития Российской Федерации, заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» — генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области, министр экономического развития и инвестиций Самарской области, директор ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Александр Сергиенко, директор ООО «ЭНП-И»и др.Первый резидент технопарка «Жигулевская долина 2» ООО «ЭНП-И» совместно с французской компанией SAS «BiA» создаёт уникальные в России компетенции в области автоматизации технологических процессов, производства высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских работ и инжиниринга. Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места и значительно повысит качество выполнения инжиниринговых услуг в Самарском регионе. Инвестиции в проект составят 250 млн. рублей.Всего на сегодняшний день уже 7 компаний являются участниками «Жигулевской долины 2». На средства инвесторов–резидентов технопарка будут построены производственные корпуса для размещения промышленных объектов. Планируемый объём частных инвестиций – почти 500 млн. рублей, вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест – 257 единиц.«Сегодня стартует новый проект по строительству очень важного для Тольятти испытательного полигона. Радует, что иностранные инвесторы продолжают работать с российскими компаниями и видят в них надёжных партнёров для совместных проектов и инвестиций. Сегодня Самарская область и, в частности, город Тольятти занимают лидирующие места по вкладу в экономику средним и малым предпринимательством. Почти 50% валового регионального продукта – доля малых и средних компаний. Это происходит благодаря очень активной деятельности руководства региона. И тот факт, что мы сегодня закладываем камень в строительство нового производства, является ещё одним тому подтверждением», — отметил Вадим Живулин.«Девять лет назад я присутствовала здесь, когда начиналось строительство первой очереди технопарка «Жигулевская долина», и с огромным удовольствием сегодня убедилась, что всё это работает, востребовано и приносит огромный результат как для города, так и для региона в целом. Пусть работа новых резидентов «Жигулевской долины 2» принесёт ещё больше положительных результатов», — сказала Ирина Макиева.«Это исторический момент – закладка первого камня в строительство производства систем, которые будут использоваться в различных отраслях, в том числе, и в оборонной промышленности. Сегодня начинается заполнение «Жигулевской долины 2», где новые производства уже готовы построить 7 резидентов. Правительство Самарской области планирует до конца года проложить необходимую инженерную инфраструктуру. Мы очень благодарны Правительству Российской Федерации, Минэкономразвития России, Фонду развития моногородов за внимание к крупнейшему моногороду России – Тольятти, и за поддержку в создании технопарка и других проектов, которые позволяют диверсифицировать экономику города», — подчеркнул Виктор Кудряшов.Кроме того, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталий Кудряшов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, глава г.о. Тольятти Сергей Анташев приняли участие в подписании Соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития Тольятти. Резидентами ТОСЭР стали 4 компании с инвестпроектами по созданию Центра обслуживания и обработки информации, по построению цифровой инфраструктуры Тольятти с применением инновационной технологии Смарт Сити, по модернизации производства стальных прямошовных труб, а также по расширению предприятия в области литейного производства. Заявленный объём инвестиций составляет более 247,5 млн. рублей и количеством новых рабочих мест 1700 единиц, передает пресс-служба облправительства.