На форуме регионов России и Беларуси подписано соглашение о взаимодействии между Жигулевском и Могилёвским облисполкомом

138

Во второй день форума, 17 июля, на тематических секциях обсуждались вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и др. На секции «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства» поговорили о совместных возможностях для устойчивого развития двух стран. ​На данный момент между субъектами государств заключено 91 соглашение о сотрудничестве. Так, внешнеторговый оборот Самарской области и Республики Беларусь носит традиционно динамичный характер. За последние 3 года наблюдается тенденция увеличения товарооборота между нашими регионами. В 2016 году внешнеторговый оборот составлял 336 миллионов долларов США, в 2017 году 308 миллионов долларов, в 2018 году 401 миллион долларов. За 4 месяца 2019 году сумма экспортных и импортных операций составила более 141 миллиона долларов. ​Экспорт Самарской области в Белоруссию представлен автомобилями, продукцией химической промышленности (аммиак, ацетон, фенол), напольными покрытиями, аккумуляторами, промышленными вентиляторами, продукцией нефтяной промышленности, каучуком, резиной. Из Беларуси в Самарскую область импортируются грузовые автомобили, автомобильные шины для легковых и грузовых автомобилей, алюминиевые колеса, молочная и сырная продукция, промышленное оборудование.Вместе с тем участники секции пришли к общему мнению, что по ряду направлений потенциал межрегионального сотрудничества используется не в полной мере. В качестве приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия были выделены: культурно-гуманитарные связи для укрепления дружбы и духовного единства народов России и Беларуси; увеличение поддержки совместных проектов в сфере науки и образования, средств массовой информации, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела, историко-культурного туризма. В целях увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны участники секции предложили двум странам вместе отпраздновать 75-летие годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в ВОВ. Также прозвучали предложения о расширении ​ производственной кооперации, создании условий для равного доступа компаний на рынки двух стран. Кроме того, на площадке было рекомендовано развивать и содействовать укреплению побратимских связей между городами РФ и Республики. ​В подкрепление этих слов в рамках секции было подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между администрацией Жигулевска и Осиповичским районным исполнительным комитетом Могилевской области Республики Беларусь. Документ подписали глава городаи заместитель председателя Могилевского облисполкома. ​«У нас действительно есть много общего, начиная с того, что целый ряд промышленных предприятий специализируется на производстве продукции строительной отрасли. В этом случае мы можем обменяться лучшими практиками. И, конечно, нельзя забывать о том, что Беларусь обладает уникальным опытом в использовании туристического потенциала национальных парков. Их несколько на территории Республики. В первую очередь, это знаменитая Беловежская пуща. Жигулёвск располагает аналогичным потенциалом — это наша ​ Самарская Лука», — отметил Дмитрий Холин.Также глава Жигулевска напомнил, что через несколько лет город будет прилегать к центральной федеральной трассе, которая свяжет Китай и Западную Европу. «Для Жигулевска здесь появляется точка роста. Нам нужно обмениваться лучшими технологиями, потому что это даёт возможность для прорывного развития. А то, что мы разговариваем на одном языке и у нас одна культура, является нашим конкурентным преимуществом, которое мы просто обязаны совместно использовать», — подчеркнул Дмитрий Холин.Сразу после завершения работы секции состоялся встреча Самарской делегации с представителями Могилевского исполкома, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия как в сфере промышленной экономики, так и социокультурного и туристического обмена. «Все россияне относятся к Белорусскому народу как к братскому. Нас объединяет история, у нас единая ​ жизненная позиция — это очень важно», — отметил председатель Самарской Губернской Думы. ​Спикер Могилевского областного Совета депутатовзаметил, что Самарский регион для Могилевской области всегда был одним из ключевых в плане сотрудничества по самым разным направлениям. «Но важны не только и не столько экономические показатели. Важно сохранить отношение, при котором у нас не было понимания, что мы какие-то разные народы. Чтобы молодое поколение чувствовало себя единым народом», — сказал он.Заместитель председателя правительства Самарской областиотметил, что у регионов есть много точек для конструктивного взаимодействия. Например, в области спорта. «Так сложилось, что в самарской команде «Крылья Советов» много белорусских игроков. Это нас очень объединяет», — сказал Александр Фетисов. ​По итогам встречи стороны договорились о совместной работе по ряду направлений и совместным проектам в 2019 и 2020 годах. Кроме того, во второй день форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской губернской думой и Гомельским областным советом депутатов. «Это серьезный шаг по развитию отношений в области культуры, промышленности, сельского хозяйства и других отраслях, — сказал Геннадий Котельников. — Я вижу в этом эконмическую, политическую перспективу. Но самое главное — это новый уровень культурных, дружеских связей между людьми», передает пресс-служба облправительства.