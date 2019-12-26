На Ямале мэр бесплатно подвозил жителей на такси и дарил им подарки. Видео
26 декабря 2019 21:19
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— Очень приятно дарить новогоднее настроение жителям нашего города, — подписал пост Гаранин.
Как сообщает РИА "Новости", глава Губкинского не только подвозил жителей, но и спрашивал у них во время поездки, как они оценивают развитие города. Многие из пассажиров узнали Гаранина именно благодаря этому вопросу.
Фото: salehard.bezformata.com
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