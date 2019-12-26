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Новости /  Политика /  Политика региона  

На Ямале мэр бесплатно подвозил жителей на такси и дарил им подарки. Видео

26 декабря 2019 21:19
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В костюме Деда Мороза.
На Ямале мэр города Губкинского Андрей Гаранин бесплатно развозил местных жителей на такси в костюме Деда Мороза и дарил им подарки, передает life.ru. Соответствующее видео глава городской администрации опубликовал в "Инстаграме".

— Очень приятно дарить новогоднее настроение жителям нашего города, — подписал пост Гаранин.

Как сообщает РИА "Новости", глава Губкинского не только подвозил жителей, но и спрашивал у них во время поездки, как они оценивают развитие города. Многие из пассажиров узнали Гаранина именно благодаря этому вопросу. 



Фото:   salehard.bezformata.com
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Комментарии


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