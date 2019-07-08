На Украине возбудили дело о покушении на госизмену из-за идеи телемоста с РФ
8 июля 2019 23:29
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— Причастные — от владельца канала до ведущего, который анонсировал передачу, — вызваны на допрос, — написал он в "Фейсбуке".
Луценко также объявил о намерении Генпрокуратуры арестовать активы владельца NewsOne.
Ранее украинский телеканал сообщил об отмене телемоста "Надо поговорить", в ходе которого россияне и украинцы могли бы пообщаться друг с другом. Поводом для этого стали прямые угрозы физической расправой над журналистами и членами их семей.
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