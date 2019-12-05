На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

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"Дата <...> не подтверждена", — сообщили в ведомстве.В Амстердаме 4 декабря пройдут слушания по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому". При этом до окончания контрактов остаются считанные дни, а к согласию прийти так и не получается.Предложение обсудить проблему 5 декабря выдвинул глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. Российская сторона приняла его с условием, что "Нафтогаз" и "Газпром" к этому моменту договорятся о технических деталях контракта.Как отмечает издание, 13 декабря истекает последний срок, когда Украина и Россия могут заключить долгосрочный договор по транзиту.Действующий контракт истекает в конце декабря. Москва настаивает, что новый договор возможен лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.Министр энергетики Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений. При этом накануне президент Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечали, что Киев предлагает неприемлемо высокие тарифы на транзит для подписания нового контракта.Фото: РИА Новости