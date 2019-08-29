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Новости /  Политика /  Политика региона  

На Украине назначили нового премьер-министра

29 августа 2019 20:45
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Алексей Гончарук стал самым молодым в истории страны главой правительства, ему всего 35 лет.
На Украине назначен новый председатель правительства. Верховная рада утвердила замглавы офиса президента Украины Алексея Гончарука на должность премьер-министра, передает life.ru.

За кандидатуру Гончарука проголосовало 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Стоит отметить, что его кандидатуру на рассмотрение Рады внёс лично президент Украины Владимир Зеленский. Добавим, 35-летний Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины. 


Фото © Wikipedia/life.ru
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Комментарии



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