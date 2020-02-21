На Совете округа обсудили доступность массового спорта и физической культуры в Приволжье

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Открывая заседание Совета, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что Приволжский федеральный округ по праву считается одним из самых спортивных в России. Регионы округа доказали, что могут принимать соревнования самого высокого уровня, а спортсмены из Приволжья занимают призовые места на международных соревнованиях. Между тем, как подчеркнул Игорь Комаров, кроме развития спорта высших достижений, основная цель органов государственной власти в этой сфере — создание условий для массового распространения занятий физкультурой и спортом.«Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание. Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны», — сказал он.Одно из главных и самых востребованных направлений — создание условий для занятий спортом по месту жительства. Участники Совета — главы регионов ПФО, представители Министерства спорта РФ, знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы Алексей Немов, Дмитрий Сватковский, Константин Вырупаев и др. — рассмотрели успешные примеры организации такой работы в регионах округа.Игорь Комаров акцентировал внимание участников Совета на необходимости перехода от единичных практик к системной работе и созданию общеокружной программной платформы на основе лучших региональных разработок.На Совете подробно обсудили четыре основных аспекта этой работы: инфраструктурный, организационный, кадровый и информационный.Одним из вариантов решения может стать использование школьных спортивных площадок для массовых занятий спортом жителей близлежащих домов.«Считаю, что с учетом проводимых на федеральном уровне мероприятий по введению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях, спортивная инфраструктура школ должна начать работать на оздоровление людей», — отметил полпред.Участники Совета говорили и о необходимости расширения масштабов массовых спортивных соревнований, которые проводятся для школьников и студентов, например, таких, как турнир «КЭС-Баскет», который охватывает 1,5 миллиона участников. В Приволжском федеральном округе хорошо зарекомендовали себя общественные проекты «Золотая шайба» и «Туриада». Они собирают все больше ребят, которые хотят вести здоровый и интересный образ жизни. Сегодня команды из регионов округа выигрывают большую часть Чемпионатов России по спортивному туризму, при этом количество кандидатов в мастера спорта с 2015 года выросло в 3,5 раза (с 78 до 319 чел.), обладателей спортивных разрядов – в 5 раз (с 2 672 до 14 404 чел.). За тот же период количество занимающихся спортивным туризмом увеличилось на 15% (с 79 тыс. до 91 тыс. человек). Игорь Комаров подчеркнул, что этот положительный опыт нужно распространять и на другие виды спорта.Еще один важный аспект, на котором заострили внимание участники Совета, – обеспеченность спортивной сферы кадрами. Полпред отметил, что система повышения квалификации и новый подход к мотивации педагогов и тренеров, которые находятся в системах образования и спорта, нуждается в дальнейшем развитии.Полномочный представитель также призвал активнее использовать Интернет, социальные сети и традиционные СМИ для освещения физкультурных мероприятий и акций, направленных на пропаганду физической культуры и массового спорта, передает пресс-служба ПФО.