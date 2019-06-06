На ПМЭФ 2019 Дмитрий Азаров провёл встречу с новым президентом «Балтики» Ларсом Леманном

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В четверг, 6 июня, губернатор, возглавивший делегацию Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме, встретился с президентов пивоваренной компании «Балтика»Компания «Балтика» представлена в России 8 заводами, один из которых располагается в Самарской области. Филиал «Балтика-Самара» выпускает около 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, входит в число крупных работодателей. «Мы гордимся тем, что такое предприятие работает на территории региона, – отметил Дмитрий Азаров. – Знаю, что у руководства компании есть некоторые вопросы, мы постараемся помочь в их разрешении».Президент компании обратил внимание участников встречи на законодательную инициативу по маркировке пивоваренной продукции – по аналогии с крепким алкоголем. Эта мера призвана защитить рынок от нелегального товара.Однако, по мнению Ларса Леманна такая инициатива может оказать негативное воздействие на всю отрасль пивоварения. Компаниям придется приобретать дополнительное дорогостоящее оборудование, что скажется на конечной стоимости пенного напитка – цена может вырасти до 10%. Кроме того, замедлится и процесс производства. Также существенные затраты на приобретение торговых аппаратов, считывающих советующую маркировку, понесут продавцы.«Мы будем поддерживать вашу позицию в отношении этой законодательной инициативы, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы занимаемся защитой любого производителя и со своей стороны всегда поддерживаем бизнес, который работает на территории Самарской области. А эффективные меры по пресечению контрафакта нужно отработать совместно». Глава региона предложил этим летом провести совместное совещание с пивоварами, чтобы обсудить все меры и механизмы поддержки.Также в рамках встречи обсуждался вопрос проведения на территории региона масштабного пивного фестиваля. «Самарская область пивной регион, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы подбираем дату и место проведения». Руководитель региона предложил площадку стадиона «Самара Арена». «Надеюсь, это удобное место для проведения такого крупного события. Эта площадка находится на выезде из Самары, что позволит всем жителям крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации принять участие в фестивале», – заметил губернатор.Президент пивоваренной компании поддержал предложение губернатор и выразил готовность к совместной работе по организации фестиваля на территории Самарской области, передает пресс-служба облправительства.