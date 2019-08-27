На МАКС-2019 Самарская область и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве

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Во вторник, 27 августа, в рамках проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском губернатор Самарской областии Генеральный директор «Роскосмоса»подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Госкорпорацией. На основе документа «Роскосмос» будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона.«Это еще один шаг к более тесному сотрудничеству нашего региона, в том числе Научно-образовательного центра и Роскосмоса», – подчеркнул Дмитрий Азаров.«Для нас Самарская область – близкая и родная, поскольку мы много там работаем, – отметил Дмитрий Рогозин. – Буквально на прошлой неделе я был в Самаре, поэтому у нас свежие впечатления от общения. Во время визита мы обсудили все наши совместные планы и сегодня зафиксировали в соглашении».Роскосмос, а также входящие в его состав организации намерены активно участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий с привлечением к работе ведущих университетов, научных институтов России и мира, крупных промышленных предприятий.«Мы в полной мере будем получать новые знания и навыки. Также мы договорились о научном обмене: наши вузы в качестве лекторов будут посещать ведущие специалисты Госкорпорации. Кроме того, в Самарской области мы будем проводить совместные с Роскосмосом конференции», – отметил Губернатор.Напомним, в конце мая этого года индустриальным партнером НОЦа стала Госкорпорация «Ростех», теперь будет выстроено тесное взаимодействие и с Роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудничества двух сторон определен «Институт регионального развития». Таким образом, в научно-образовательном центре области будут представлены все предприятия авиационно-космического кластера.НОЦ был создан по инициативе Губернатора. Сейчас продолжается системная и плодотворная работа по привлечению научных институтов и промышленных предприятий в консорциум организации. Задачу о создании 15 таких научно-образовательных центров мирового уровня по всей России поставил Президент РоссииКроме того, в рамках соглашения на базе регионального НОЦ планируется создание центров компетенций, лабораторий, конструкторских бюро по тематикам приоритетных научных исследований в рамках Стратегии научно-технического развития страны. Также предусмотрена организация и развитие современных университетских кампусов, научных парков, центров компетенций, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.«Очень важно, что наши научно-практические разработки будут использоваться Корпорацией в первоочередном порядке, – подчеркнул важность подписанного соглашения Дмитрий Азаров. – Конечно, это новый импульс развития всей научной школы и промышленности региона».Соглашение также предполагает использование тематических сервисов в рамках федерального проекта «Цифровая Земля». Он дает возможность проводить мониторинг и наблюдение в сфере сельского и лесного хозяйства, строительства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффективности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной деятельности и определения экономического ущерба.Кроме того, в рамках МАКС-2019 было подписано соглашение между АНО «Институт регионального развития» Самарской области и АНО «Корпоративная сетевая академия». Свои подписи под документом поставили руководители организацийСоглашение между ИРР и Академией Ростеха предусматривает объединение усилий и совместную реализацию программы развития гражданской продукции «Вектор». Она направлена на выявление технологических лидеров среди сотрудников Госкорпорации, которые реализуют проекты гражданского назначения.В рамках программы некоммерческие организации будут самостоятельно формировать технологический запрос для поиска перспективных проектов, проводить экспертизу отобранных идей, привлекая при этом ведущих экспертов в той или иной области.«Корпорация «Ростех» является основным индустриальным партнером нашего научно-образовательного центра. И уже в рамках нашего сотрудничества мы создали межрегиональный Центр компетенций по повышению производительности труда, – отметил Дмитрий Азаров. – Соглашение было подписано весной и центр уже работает: первые специалисты проходят переподготовку». По мнению Губернатора, повышение производительности труда – это ключевой элемент опережающего развития. «Неслучайно Президент страны Владимир Владимирович Путин и в своем послании, и во время «прямой линии» возвращался к этому. Это задача для каждого предприятия и каждого руководителя, а региональная власть этому содействует», – отметил руководитель области, передает пресс-служба облправительства.