На Градсовете рассмотрели разработку комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации

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Напомним, поручение по оптимизации плана комплексного развития транспортной инфраструктуры дал Губернатор. Этому вопросу Дмитрий Азаров уделяет особое внимание с первых дней своей работы в должности Главы региона. Для успешного развития агломерации, экономического роста необходимо создать единую эффективную интеллектуальную маршрутную сеть транспортного потока – это одна из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».«Мы ставим задачу создать цифрового двойника региона – оцифровать все сферы, чтобы иметь возможность для моделирования, проектирования и эффективного управления, принятия верных решений. Это касается и транспортной схемы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.С начала весны этого года специалисты РосдорНИИ проводят исследование транспортных потоков – как пассажирских, так и грузовых. Однако 2020-й имеет свои особенности, в связи с чем Губернатор поручил министру транспорта региона Ивану Пивкину предоставить разработчикам проекта все данные за последние годы. «Очень важно, чтобы коллеги были максимально погружены в процесс, знали обо всех наших наработках», – обратил внимание Дмитрий Азаров.Как отметил начальник управления транспортного планирования РосдорНИИ Владимир Пащенко, эта информация позволит рассчитать математическую модель всей транспортной системы, что позволит не просто спрогнозировать работу, но и, что важно, установить конкретные целевые показатели развития всей инфраструктуры.Особый акцент Владимир Пащенко сделал на общественном транспорте, который не только выполняет социальные функции, но и является важнейшей частью транспортной системы. Поэтому первое, что необходимо сделать – привести маршрутную сеть в оптимальное состояние. К примеру, по одной улице, где ездит троллейбус, не должно ходить еще несколько дублирующих маршрутов. По мнению специалиста, серьезный задел имеет рельсовый транспорт – трамвай, метро и электропоезда. При этом, есть районы массовой жилищной застройки, куда добраться не так просто ввиду ограниченного количества автобусов.Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков указал на возможность более плотной интеграции автобусных маршрутов с метро и железной дорогой в границах Самары. В частности, это перенаправление ряда маршрутов, идущих по улице Авроры, через станцию метро Гагаринская, организация пассажирской платформы в створе улицы Ленинградская, перенос платформы Толевая к улице Авроры, а платформы Ягодная – к улице Мира.Главная задача задуманной оптимизации маршрутной сети состоит в том, чтобы сократить время жителей агломерации в пути, сделать остановочные павильоны более доступными. Кроме того, эта работа позволит приобретать современные и комфортные транспортные средства, более безопасные и экологически чистые.«Та схема, которая нами будет предложена по итогам работы, даст огромный социально-экономический эффект, – заявил Павел Чистяков. – Во-первых, люди будут проводить меньше времени в дороге. Это сокращение городского неравенства за счет повышения транспортной доступности удаленных районов. А также ценовая доступность, безопасность, экологичность и многое другое».Дмитрий Азаров также напомнил, что в регионе идет работа по созданию «умной» дороги. Самарская область вошла в число 27-ми регионов, которые получат средства федерального бюджета для внедрения интеллектуальных транспортных систем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Совсем недавно прошли первые испытания системы «Умной дорожной сети». Сейчас она работает на небольшом участке дублера Московского шоссе в тестовом режиме по трем сценариям. Они касаются информирования водителя о пешеходе на обочине и проезжей части автодорог, работы уборочной техники и открытом люке колодца на проезжей части. Во всех трех случаях система распознает события за счет вибрации от движения объектов на поверхности автодорог независимо от погодных условий. Интеллектуальная интеграционная платформа получает сведения от акустического мониторинга и оповещает водителя подключенного автотранспорта через инфраструктуру технологии V2X. Причем водитель осведомлен о событиях на дороге даже в условиях ограниченной видимости.Планируется, что в перспективе «умной» станет трасса протяженностью 200 км Самара-Тольятти-Сызрань. Эти разработки также должны найти отражение в новой программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. При этом важно учитывать и тот момент, что в летнее время большое количество людей пересаживаются на велосипеды и самокаты. И это тоже необходимо учитывать при разработке комплексной программы. Такое поручение авторам проекта дал Губернатора.Заведующая кафедрой градостроительства архитектурного факультета Самарского технического университета Елена Ахмедова заявила: «Развитие транспортной инфраструктуры для Самарской области исключительно важно. Мы рассматривали эти предложения на секции. Предложения интересные и мы посчитали их очень перспективными. Надо эту работу поддержать».Подводя итоги, Губернатор поручил председателю Правительства области Виктору Кудряшову взять работу по созданию программы на личный контроль. «В каждом министерстве должно пройти совещание по этой теме, также и в муниципалитетах», – сказал в завершении Глава региона, передает пресс-служба облправительства.