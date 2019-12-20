НОЦ СО готовится к сотрудничеству с Аргентиной в области образовательных программ и технологий

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Приветствуя участников встречи, которая прошла на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева,исполнительный директор Института регионального развития Алексей Борисов рассказал иностранцам, что, реализуя задачу Президента РФ о создании к 2024 году 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня, в Самарской области по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году был создан консорциум из индустриальных предприятий, научных центров и ведущих вузов.«В идею заложен принцип развития сетевого взаимодействия между наукой, образованием, производством и властью. Задача управляющей компаниив обеспечении условий для появления новых горизонтальных кооперационных связей. Безусловно, на этапе становления мы опираемся на наших якорныхиндустриальных партнеров, таких как госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос». Мы планируем с ними ряд совместных сетевых проектов, учитываем при этомкомпетенции вузов самарского региона. Мы также ориентируемся на мировые тренды внешнего рынка и очень заинтересованы в новых связях с иностранными партнерами», - сказал Алексей Борисов.По каким именно можно сотрудничать представителям Посольства Аргентины Хуану Карлосу Пигнатаро и Хункалю Николасу Антонио Давиду рассказал программный директор реализации программы НТИ НОЦ Самарской области Даниил Бажин.«Наше основное направление это инновационные технологии. Мы внимательно изучаем как запросы предприятий, так и стартапы. Второе направление – образование, модернизация учебных программ в соответствии с современными мировыми вызовами и трендами. Самарская область является центром авиационного кластера России и перед нами стоит задача переформатировать деятельность многих производств в соответствии с новыми требованиями», - прокомментировал представленную вниманию гостей презентацию директор реализации программы НТИ.Каждый проект получает многоуровневую экспертную оценку специалистов различных областей, в том числе, маркетологов, которые делают прогнозныеоценки востребованности самой разработки и жизненного цикла ее конечной продукции. Самарские научные центры и университеты сегодня имеюткомпетенции в области двигателе- и машиностроения, аддитивных технологий, металлургии и газомоторного топлива, лазерной диагностики, техногеннойбезопасности, цифровых технологий, искусственного интеллекта, биомедицины, экологии и современных агротехнологий.«НОЦ как единый заказчик при получении запроса от предприятия проводит анализ и создает, при необходимости, такую инфраструктуру, которая способна выполнить задачу с наилучшими параметрами по срокам, цене и качеству. Таким образом, в реализации одного проекта могут принимать участие специалисты разных вузов и предприятий, в том числе, и иностранных», - пояснил представитель Института регионального развития.Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета, подтвердил, что внутри консорциума есть разнонаправленные университеты,например, медицинский и аграрный, которые могут работать вместе. Есть примеры взаимодействия нашего и аграрного вуза в области безопасности,мониторинга, других направлений.Руководитель делегации российского посольства Аргентины Хуан Карлос Пигнатаро выразил большую заинтересованность в сотрудничестве: «Мы оченьрады нашей встрече с представителями Самарского университета и научно-образовательного центра. Мы понимаем, что вы гордитесь аэрокосмическойотраслью, в свою очередь, мы гордимся нашей агроиндустрией. У нас есть Национальный институт сельскохозяйственных технологий Аргентины, гдепроводится много исследований в части применения инноваций в сельском хозяйстве, возможно, мы сможем сотрудничать в данном направлении междунашими университетами и предприятиями».Выражая готовность к сотрудничеству в конкретных областях, самарцы передали аргентинским коллегам предложения о взаимодействии в сфереразвития интеллектуальных систем управления в агротехническом секторе экономики. Институт регионального развития совместно с Самарскимгосударственным аграрным университетом вышел с инициативой о проведении тематического интенсива «АгроОстров» летом 2020 у себя в регионе. Форумпройдет при поддержке Агентства стратегических инициатив, Платформы НТИ и Университета 20.35. Ожидается, что на него приедут региональные команды аграрных вузов, а их в стране 54, агрохолдингов, фермеров, студенческих сообществ, индустриальных партнеров (машиностроителей, поставщиковудобрений) вместе с представителями профильных региональных министерств.Разделившись на треки, команды в режиме мозгового штурма будут работать по разным направлениям, чтобы в итоге разработать единый проект развитияотрасли, который сможет обеспечить возможность технологического прорыва сельхозиндустрии. К работе планируют привлечь экспертов международногоуровня, которые продемонстрируют возможности цифровых технологий в аграрном секторе. Участие команды Национального институтасельскохозяйственных технологий Аргентины в агрофоруме-2020 поможет укрепить научно-практические связи наших стран.По итогам встречи стороны договорились о подписании соглашения о сотрудничестве.Напомним, аналогичные намерения о развитии деловых отношений с НОЦ СО ранее уже высказали представители посольства Соединенных штатовМексики, провинции Аньхой Китайской Народной Республики и белорусские коллеги, передает пресс-служба облправительства.