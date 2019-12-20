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Новости /  Политика /  Политика региона  

НОЦ СО готовится к сотрудничеству с Аргентиной в области образовательных программ и технологий

20 декабря 2019 17:47
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Руководитель делегации российского посольства Аргентины Хуан Карлос Пигнатаро выразил большую заинтересованность в сотрудничестве.
Представители АНО «Институт регионального развития», управляющей компании научно-образовательного центра Самарской области, обсудили с
делегацией Посольства Аргентинской республики направления развития науки, образования и технологий, которые входят в зону интересов обеих сторон, и по которым может сложиться эффективное сотрудничество.

Приветствуя участников встречи, которая прошла на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева,
исполнительный директор Института регионального развития Алексей Борисов рассказал иностранцам, что, реализуя задачу Президента РФ о создании к 2024 году 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня, в Самарской области по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году был создан консорциум из индустриальных предприятий, научных центров и ведущих вузов.

«В идею заложен принцип развития сетевого взаимодействия между наукой, образованием, производством и властью. Задача управляющей компании
в обеспечении условий для появления новых горизонтальных кооперационных связей. Безусловно, на этапе становления мы опираемся на наших якорных
индустриальных партнеров, таких как госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос». Мы планируем с ними ряд совместных сетевых проектов, учитываем при этом
компетенции вузов самарского региона. Мы также ориентируемся на мировые тренды внешнего рынка и очень заинтересованы в новых связях с иностранными партнерами», - сказал Алексей Борисов.

По каким именно можно сотрудничать представителям Посольства Аргентины Хуану Карлосу Пигнатаро и Хункалю Николасу Антонио Давиду рассказал программный директор реализации программы НТИ НОЦ Самарской области Даниил Бажин.

«Наше основное направление это инновационные технологии. Мы внимательно изучаем как запросы предприятий, так и стартапы. Второе направление – образование, модернизация учебных программ в соответствии с современными мировыми вызовами и трендами. Самарская область является центром авиационного кластера России и перед нами стоит задача переформатировать деятельность многих производств в соответствии с новыми требованиями», - прокомментировал представленную вниманию гостей презентацию директор реализации программы НТИ.

Каждый проект получает многоуровневую экспертную оценку специалистов различных областей, в том числе, маркетологов, которые делают прогнозные
оценки востребованности самой разработки и жизненного цикла ее конечной продукции. Самарские научные центры и университеты сегодня имеют
компетенции в области двигателе- и машиностроения, аддитивных технологий, металлургии и газомоторного топлива, лазерной диагностики, техногенной
безопасности, цифровых технологий, искусственного интеллекта, биомедицины, экологии и современных агротехнологий.

«НОЦ как единый заказчик при получении запроса от предприятия проводит анализ и создает, при необходимости, такую инфраструктуру, которая способна выполнить задачу с наилучшими параметрами по срокам, цене и качеству. Таким образом, в реализации одного проекта могут принимать участие специалисты разных вузов и предприятий, в том числе, и иностранных», - пояснил представитель Института регионального развития.

Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета, подтвердил, что внутри консорциума есть разнонаправленные университеты,
например, медицинский и аграрный, которые могут работать вместе. Есть примеры взаимодействия нашего и аграрного вуза в области безопасности,
мониторинга, других направлений.

Руководитель делегации российского посольства Аргентины Хуан Карлос Пигнатаро выразил большую заинтересованность в сотрудничестве: «Мы очень
рады нашей встрече с представителями Самарского университета и научно-образовательного центра. Мы понимаем, что вы гордитесь аэрокосмической
отраслью, в свою очередь, мы гордимся нашей агроиндустрией. У нас есть Национальный институт сельскохозяйственных технологий Аргентины, где
проводится много исследований в части применения инноваций в сельском хозяйстве, возможно, мы сможем сотрудничать в данном направлении между
нашими университетами и предприятиями».

Выражая готовность к сотрудничеству в конкретных областях, самарцы передали аргентинским коллегам предложения о взаимодействии в сфере
развития интеллектуальных систем управления в агротехническом секторе экономики. Институт регионального развития совместно с Самарским
государственным аграрным университетом вышел с инициативой о проведении тематического интенсива «АгроОстров» летом 2020 у себя в регионе. Форум
пройдет при поддержке Агентства стратегических инициатив, Платформы НТИ и Университета 20.35. Ожидается, что на него приедут региональные команды аграрных вузов, а их в стране 54, агрохолдингов, фермеров, студенческих сообществ, индустриальных партнеров (машиностроителей, поставщиков
удобрений) вместе с представителями профильных региональных министерств.

Разделившись на треки, команды в режиме мозгового штурма будут работать по разным направлениям, чтобы в итоге разработать единый проект развития
отрасли, который сможет обеспечить возможность технологического прорыва сельхозиндустрии. К работе планируют привлечь экспертов международного
уровня, которые продемонстрируют возможности цифровых технологий в аграрном секторе. Участие команды Национального института
сельскохозяйственных технологий Аргентины в агрофоруме-2020 поможет укрепить научно-практические связи наших стран.

По итогам встречи стороны договорились о подписании соглашения о сотрудничестве.

Напомним, аналогичные намерения о развитии деловых отношений с НОЦ СО ранее уже высказали представители посольства Соединенных штатов
Мексики, провинции Аньхой Китайской Народной Республики и белорусские коллеги, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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20 декабря 2019  17:47
Руководитель делегации российского посольства Аргентины Хуан Карлос Пигнатаро выразил большую заинтересованность в сотрудничестве.
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