Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка

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Так, по его словам, новое жилье не получил пока ни один житель затопленного Нижнеудинска, несмотря на оперативное перечисление необходимых средств из бюджета. «Огромное количество людей в подвешенном состоянии», — сказал Мутко.Вице-премьер отметил, что главы муниципальных образований области тормозят решения по выдаче жителям сертификатов на новое жилье. «Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. Губернатор здесь без вас не разберется», — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин на фоне иркутского паводка потребовал от глав регионов не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий. «Выплаты должны быть все осуществлены; восстановление инфраструктуры, жилья», — сказал он.Кроме того, 19 июля на совещании в Братске Путин раскритиковал местные власти за проблемы с восстановлением инфраструктуры, распределением гуманитарной помощи и выплатой компенсации.Наводнение в Иркутской области началось в конце июня после обильных осадков. Вода вышла из берегов в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей, подтопив дома в 96 населенных пунктах. Жертвами наводнения стали 25 человек, еще 38 тыс. пострадали. По оценкам местных властей, сумма ущерба составляет 31 млрд руб.Фото: МЧС РФ / ТАСС/РБК