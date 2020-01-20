Я нашел ошибку
Главные новости: 
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
Школы и детские сады Ульяновской области присоединились к Программе по развитию личностного потенциала
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Принц пояснил, что вместе со своей женой Меган Маркл надеялся продолжать служить королеве, но без получения государственного финансирования. Это оказалось невозможным.
Принц Гарри назвал «великой печалью» отказ от королевских полномочий
Теперь процесс получения документа упрощён и практически полностью автоматизирован.
Россияне оформили первые загранпаспорта в криптокабинах
Во всех подразделениях организованы и проведены крестные ходы, а в храмах и молельных комнатах при исправительных учреждениях проведены праздничные церковные службы.
В исправительных учреждениях УФСИН СО отпраздновали Крещение Господне
Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января. Рассмотрение документа запланировано на 23-е число.
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Более 5 тысяч самарцев могут стать жертвами новой системы налогообложения маломерных судов.
Самарцам придется платить транспортный налог за несуществующие суда
Мир отмечает юбилей великого режиссера Федерико Феллини, научившего зрителя по-новому смотреть на человека.
100 лет назад родился великий гуманист мирового кино Федерико Феллини
сегодня  Понедельник, 20 января, 20:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/01:
USD 61.53
-0.04
EUR 68.54
-0.12
Новости /  Политика /  Политика региона  

Муниципальных депутатов теперь не будут выбирать по партийным спискам вообще

20 января 2020 17:24
106
Ранее муниципалитет был вправе сам решать, как ему выбирать депутатов: только по партийным спискам, только по одномандатным округам или смешать эти две системы.
Губернская дума приняла закон, по которому выборы депутатов всех городов и районов Самарской области будут проходить только по одномандатным округам. Об этом пишет сегодня, 20 января, газета «Самарское обозрение».

Ранее муниципалитет был вправе сам решать, как ему выбирать депутатов: только по партийным спискам, только по одномандатным округам или смешать эти две системы.

Инициатива резко ограничить способ избрания местных дум и собраний представителей мажоритарной системой принадлежит общественной палате Самарской области.

На предлагаемые изменения сначала отреагировала прокуратура региона, в своем заключении от 17 декабря потребовавшая «обосновать отсутствие необходимости применения пропорционального и смешанного видов избирательных систем». Того же требовали от авторов законопроекта представители оппозиционных партий в думе.

Завкафедрой государственного и административного права Самарского госуниверситета Виктор Полянский, который выступал в губдуме от лица палаты, отметил, что «выборы вообще-то организуются для избирателей, а не для партий». Также из его ответов стало ясно, что широкого обсуждения законопроекта не проводилось, что стало еще одним поводом для критики со стороны оппозиции, чьих голосов, впрочем, все равно не хватило для того, чтобы заблокировать принятие закона.

В сентябре этого года 7 городов области и все 27 муниципальных районов должны провести очередные выборы своих депутатов по новой избирательной системе. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
20 января 2020  19:34
"Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить."
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
"Я хочу закончить карьеру в своей республике, я никуда не собираюсь уходить."  Политика региона
29
20 января 2020  18:22
Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января. Рассмотрение документа запланировано на 23-е число.
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию
Госдума обсудит президентский законопроект на внеочередном заседании 21 января. Рассмотрение документа запланировано на 23-е число.  Политика региона
76
20 января 2020  17:24
Ранее муниципалитет был вправе сам решать, как ему выбирать депутатов: только по партийным спискам, только по одномандатным округам или смешать эти две системы.
Муниципальных депутатов теперь не будут выбирать по партийным спискам вообще
Ранее муниципалитет был вправе сам решать, как ему выбирать депутатов: только по партийным спискам, только по одномандатным округам или смешать эти две системы.  Политика региона
105
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
788
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
773
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1203
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
201
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1663
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
574
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1454
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1218
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
800
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
816
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1253
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1359
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1586
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2696
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3235
Весь список

Мероприятия
Путешествия под стук колес
В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
На территории «Чайки» пройдет первенство Самарской области по лыжным гонкам
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные