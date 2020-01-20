Муниципальных депутатов теперь не будут выбирать по партийным спискам вообще

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Ранее муниципалитет был вправе сам решать, как ему выбирать депутатов: только по партийным спискам, только по одномандатным округам или смешать эти две системы.Инициатива резко ограничить способ избрания местных дум и собраний представителей мажоритарной системой принадлежит общественной палате Самарской области.На предлагаемые изменения сначала отреагировала прокуратура региона, в своем заключении от 17 декабря потребовавшая «обосновать отсутствие необходимости применения пропорционального и смешанного видов избирательных систем». Того же требовали от авторов законопроекта представители оппозиционных партий в думе.Завкафедрой государственного и административного права Самарского госуниверситета Виктор Полянский, который выступал в губдуме от лица палаты, отметил, что «выборы вообще-то организуются для избирателей, а не для партий». Также из его ответов стало ясно, что широкого обсуждения законопроекта не проводилось, что стало еще одним поводом для критики со стороны оппозиции, чьих голосов, впрочем, все равно не хватило для того, чтобы заблокировать принятие закона.В сентябре этого года 7 городов области и все 27 муниципальных районов должны провести очередные выборы своих депутатов по новой избирательной системе.