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Москалькова рассказала, что сыграло роль в освобождении Голунова

12 июня 2019 16:30
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Омбудсмен подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала незначительной свою роль в освобождении журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в отношении которого 11 июня было прекращено уголовное преследование, передает life.ru.

— Моя роль самая незначительная, самая большая роль — это институтов гражданского общества и людей, которые вступились за поиск правды и справедливости, и вот это сыграло самую важную роль, — заявила омбудсмен.

Москалькова подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.

Она уточнила, что дело Голунова высветило ряд вопросов: о праве на защиту на этапе задержания и о запрете применения силы. Омбудсмен отметила, что "сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма". 

Видео © LIFE.


Фото из открытых источников
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Комментарии



Политика региона
12 июня 2019  16:30
Омбудсмен подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.
Москалькова рассказала, что сыграло роль в освобождении Голунова
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