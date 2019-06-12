Москалькова рассказала, что сыграло роль в освобождении Голунова
12 июня 2019 16:30
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— Моя роль самая незначительная, самая большая роль — это институтов гражданского общества и людей, которые вступились за поиск правды и справедливости, и вот это сыграло самую важную роль, — заявила омбудсмен.
Москалькова подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.
Она уточнила, что дело Голунова высветило ряд вопросов: о праве на защиту на этапе задержания и о запрете применения силы. Омбудсмен отметила, что "сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма".
Видео © LIFE.
Фото из открытых источников
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