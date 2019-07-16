Молодежь России и Китая объединяют дружба и сотрудничество в формате «Волга-Янцзы»

74

В состав российской делегации вошли более 130 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа. Это лучшие студенты в учебе, лидеры общественной молодежной жизни, талантливые артисты и спортсмены. Китайскую делегацию представили 160 студентов из провинций верхнего, среднего течения реки Янцзы.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников VI Российско-китайского Молодежного форума поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.«Дружба и взаимное уважение молодежи – залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому в рамках формата межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы» мы организуем совместные Молодежные форумы, первый из которых состоялся в 2014 году в Самарской области. С этого времени возникла хорошая традиция ежегодно встречаться поочередно на территории России и Китая для обмена идеями и молодежными инициативами, знакомства с культурными традициями, историей и современными достижениями наших стран.Выражаем искреннюю благодарность китайским друзьям из провинции Хунань за интересную и насыщенную программу VI Российско-китайского Молодежного форума. Именно благодаря таким мероприятиям формируется и укрепляется основа стратегического партнерства между Россией и Китаем.Уверен, что дружеские отношения, которые закладываются в рамках Форума сейчас, будут поддерживаться и развиваться на протяжении долгих лет. Продвигаясь на своем жизненном пути, достигая все новые и новые вершины, участники Форума будут с особой теплотой вспоминать те дни, которые провели вместе. Счастья и здоровья вам, дорогие друзья! Настойчивости в достижении своих целей, молодежной энергии и оптимизма!» – говорится в приветствии полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.Обращаясь к ребятам, заместитель полпреда Олег Машковцев подчеркнул, что формат «Волга-Янцзы» является беспрецедентным по своему масштабу и имеет разные составляющие: торгово-экономическую, научно-техническую, гуманитарную. Молодежное сотрудничество является приоритетным направлением международных отношений России и КНР. Олег Машковцев выразил уверенность в том, что дружба российских и китайских студентов и проведенная за эти дни совместная работа создадут прочную основу для взаимодействия двух стран.В рамках открытия Российско-китайского Молодежного форума состоялось яркое событие – специальный «сосуд дружбы» наполнили водой, взятой из рек Волга и Янцзы, что символизирует крепкие многолетние связи двух стран. Церемонию продолжил концерт, организованный российскими и китайскими студентами.На протяжении десяти дней российские студенты будут знакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушают лекции ведущих китайских ученых, познакомятся с историей и традиционной национальной культурой Китая и провинции Хунань (чайная церемония, местная опера, народный музыкальный инструмент, вырезка из бумаги, вязка китайского узла). Программа Форума предусматривает посещение известных китайских компаний (Zoomlion, BROAD), лаборатории безопасности движения на железнодорожном транспорте при Министерстве образования КНР, а также культурных достопримечательностей (малой родины Мао Цзэдуна, дома-музея Лю Шаоци, художественной галереи имени Ли Цзыцзяня, центра керамики в г. Лилин). Также запланировано проведение концертов, круглых столов, спортивных соревнований, участие в тематических форумах «День России» и «День Китая». Свою работу Форум завершит 25 июля.Мероприятие в российско-китайском формате «Волга-Янцзы» проводится ежегодно на паритетной основе. Первый Российско-китайский Молодежный форум состоялся в 2014 году в Самарской области в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга». Участие в нем приняли 150 молодых представителей Китайской Народной Республики и 150 представителей российских вузов. В 2015 и 2017 годах Форум прошел в Китае (г. Чэнду и провинция Аньхой), а в 2016 и 2018 годах – на площадке Молодежного форума ПФО «iВолга» в Самарской области.Российско-китайский молодежный форум организован в рамках сотрудничества между Приволжским федеральным округом и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы. Главная задача – укрепить двусторонние отношения между странами, создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи.Россия и Китай – страны с богатым историческим и культурным наследием, большим опытом взаимовыгодного сотрудничества. Новый импульс к дальнейшему развитию взаимодействия был получен в последние несколько лет, в том числе, благодаря созданию формата «Волга-Янцзы», в рамках которого установились тесные деловые и культурные взаимосвязи между регионами Приволжского федерального округа и провинциями верхнего, среднего течения реки Янцзы. В настоящее время в рамках этого формата достигнуты существенные результаты в гуманитарной сфере: заключены десятки договоров о двухсторонних контактах на вузовском уровне, налажены ежегодные академические обмены между университетами, осуществляются совместные исследования, проводятся конференции и семинары, создана Ассоциация вузов «Волга-Янцзы», передает пресс-служба ПФО.