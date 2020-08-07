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Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов

7 августа 2020 17:38
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Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну.
Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись в большинстве городов России — и речь совсем не обязательно идет о мегаполисах. В конце июля Президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики — сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами.

Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», — сказал Андрей Турчак.

С течением времени количество реализуемых проектов увеличивалось кратно. К примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей стране, в 2016 году — уже почти 9 000. На конец 2018 года 33 субъекта РФ включили инициативное бюджетирование в состав своих региональных программ. Теперь же оно будет работать по всей стране.

Параллельно с существующими региональными программами «народного бюджетирования», сопровождением благоустройства территорий и объектов занимается партпроект «Единой России» «Городская среда».

«Меньше половины жителей участвуют каким-либо образом в приемке работ и чуть больше половины — в общественных обсуждениях. Мы хотели бы, чтобы эта ситуация изменилась. Для этого проект «Городская среда» разработает партийные механизмы привлечения большего количества людей на общественные обсуждения и приемки работ», — сказал координатор проекта «Городска среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

При этом парламентарий подчеркнул, что людям важно, в каких условиях они живут — есть ли уличное освещение, уложен ли асфальт во дворе, установлена ли детская площадка.

«Если буквально 25-30 лет назад нас больше беспокоило, чтобы вода горячая в кране была и свет не выключали — постоянно аварии случались — то, когда эти проблемы во многом решены, нас начинает волновать пространство, в котором мы живем», — подчеркнул Павел Качкаев.

Партпроект позволяет учесть мнение граждан и обеспечить общественный контроль за ходом работ. К примеру, в 2019 году с его помощью в стране благоустроили около 11 тысяч дворов и почти шесть тысяч общественных пространств — это парки и скверы, аллеи и площади. В общей сложности на работы направлено более 40 миллиардов рублей. Порядка 5 миллиардов из них — софинансирование регионов.

В 2020 году процесс проведения общественных обсуждений осложнился — из-за пандемии. Тем не менее в плане еще около четырех тысяч парков и скверов и девяти тысяч дворов. Общее финансирование — более 43 миллиардов рублей.

«Сейчас все зависит от активности людей. Они решают на собраниях, что им нужно — только потом дизайнеры и архитекторы готовят проекты, а власти выделяют на их реализацию финансирование. Проект «Единой России» «Городская среда» — это мостик между мнением жителей конкретного двора и воплощением его в жизнь», — подчеркнул Павел Качкаев.

В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Андрей Кислов отметил, что в 2020 году в рамках реализации партпроекта в Самарской области планируется благоустроить 272 дворовых и 140 общественных территорий, благоустройство осуществляется с учетом софинансирования из средств федерального, областного, местного бюджетов.

«Начиная с 2017 года, в рамках проекта в Самарской области проводятся общественные обсуждения программ и планов благоустройства, просветительская и разъяснительная работа. Акции «Выходи гуляй», «Выходи обсуждай», «Выходи решай», «Наше дерево», «День соседей», «Двор для птиц» стали для жителей области символами проекта «Городская среда» в Самарской области. В рамках реализации проекта не только проходят встречи с жителями во дворах, но и организуется эффективное взаимодействие между жителями и властью, контролируется работа подрядчиков, субподрядчиков, качество и сроки работ.

Уровень софинансирования из средств федерального бюджета составляет 86% от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий в рамках реализации программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы». 70% бюджета направляется на благоустройство общественных территорий, 30 % на дворовые территории многоквартирных домов.

Финансирование проекта в 2020 году составляет более 987 млн руб. из федерального бюджета, более 160 млн руб. – из бюджета региона, муниципальное софинансирование составит более 60,4 млн. руб.", - рассказал Кислов, пеедает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».


 
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Комментарии


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