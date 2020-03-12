Мишустин заявил о минимальной угрозе распространения коронавируса в РФ
12 марта 2020 16:01
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По его словам, это объясняется тем, что Россия одной из первых фактически закрыла границы с Китаем и другими странами, где активно распространялась китайская пневмония нового типа. Для граждан этих государств был введён запрет на поездки в РФ. Кроме того, был создан оперативный штаб и приняты другие меры по профилактике коронавируса.
— Главное для нас — это защитить людей. Именно поэтому я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях, в том числе в Москве, — сказал Мишустин.
Видео: LIFE
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