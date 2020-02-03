Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
3 февраля 2020 15:07
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Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.
Ранее Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В частности, он предусматривает подготовку документов на ввоз незарегистрированных лекарств.
Премьер-министр также утвердил состав оперативного штаба по борьбе с инфекцией, его председателем стала вице-премьер Татьяна Голикова. Первое заседание пройдет в 14 часов.
Вспышка вируса
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, заразились около 17 тысяч человек, более 360 умерли.
Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. ВОЗ признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Как распознать болезнь
Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
Фото: ТАСС
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