Мишустин прибыл в Магадан

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Он осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с людьми, работающими на них, проведет встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.В частности, в планах премьера знакомство с работой рыбного терминала Магаданского морского порта и беседа с представителями рыболовецких компаний области. Затем он отправится в региональный онкологический диспансер, где осмотрит некоторые отделения больницы и пообщается с медицинским персоналом.Далее в программе краткой поездки Мишустина в Магадан посещение парка "Маяк" и беседа с губернатором Носовым.В этот же день глава правительства перелетит в Благовещенск, где уже с вертолета осмотрит мостовой переход через Зею и мост Благовещенск - Хейхэ.Основная часть рабочей программы премьера в Амурской области состоится 18 августа, в последний день его дальневосточного турне.Фото: ТАСС