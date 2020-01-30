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Новости /  Политика /  Политика региона  

Мишустин предписал закрыть границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса

30 января 2020 16:07
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В России на данный момент нет заболевших коронавирусом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса 2019-nCoV, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал Мишустин. По его словам, закрытие границ стало одной из мер, принятых правительством по нераспространению заболевания.

Накануне, 29 января, о решении продлить закрытие границ в пяти региона Дальневосточного округа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о пунктах пропуска на российско-китайской границе в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях. С 24 января они были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее коронавирус распространился по всей стране и вышел за ее пределы. По последним данным ВОЗ, в Китае зарегистрировали почти 6 тыс. случаев заболевания. Кроме того, заразившиеся есть в Австралии, Японии, Таиланде, США, Франции и других странах.

В России на данный момент нет заболевших коронавирусом. Мишустин сообщил, что правительство готовит ежедневный доклад о мерах по предупреждению заболевания президенту Владимиру Путину.




Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС/РБК





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Комментарии


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30 января 2020  18:48
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