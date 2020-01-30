Мишустин предписал закрыть границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса

114

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — сказал Мишустин. По его словам, закрытие границ стало одной из мер, принятых правительством по нераспространению заболевания.Накануне, 29 января, о решении продлить закрытие границ в пяти региона Дальневосточного округа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет о пунктах пропуска на российско-китайской границе в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, а также о пунктах в Забайкальском и Приморском краях. С 24 января они были закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю.Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее коронавирус распространился по всей стране и вышел за ее пределы. По последним данным ВОЗ, в Китае зарегистрировали почти 6 тыс. случаев заболевания. Кроме того, заразившиеся есть в Австралии, Японии, Таиланде, США, Франции и других странах.В России на данный момент нет заболевших коронавирусом. Мишустин сообщил, что правительство готовит ежедневный доклад о мерах по предупреждению заболевания президенту Владимиру Путину.Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС/РБК