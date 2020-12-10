Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты

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Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проконтролировать ситуацию с ростом цен на продукты в рознице и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями, передает ТАСС. Они также должны подготовить предложения по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию, заявил премьер в четверг на заседании кабмина.

"Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями, - распорядился Мишустин. - Подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям".

Мишустин поручил Федеральной налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты и докладывать ему на оперативном совещании по понедельникам. Минсельхоз России со своей стороны должен провести переговоры с производителями, заявил премьер.

Он подчеркнул, что если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты, значит, работа ответственных за это "структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить". При этом, по словам главы кабмина, дефицита продуктов сейчас действительно нет, "их производится достаточно, чтобы обеспечить потребителей".

"Поэтому министру сельского хозяйства сегодня необходимо провести переговоры с производителями, подключить к этой работе Федеральную антимонопольную службу и Федеральную налоговую службу. Прошу первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова принять в них участие, - сказал Мишустин. - Федеральной налоговой службе поручаю напрямую еженедельно отслеживать ситуацию с ценами на продукты питания и докладывать мне на оперативном совещании по понедельникам".

Мишустин заявил ,что правительство России еще осенью обращало внимание на рост цен на продукты, но ряд чиновников объясняли это сезонными факторами.

"Хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание, - заметил он, говоря про рост цен на продукты. - Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций". Однако, по словам премьера, "сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась".

По словам Мишустина, ведомства, ответственные за цены на продукты, своевременно не отреагировали на их рост, недооценили риски и пустили ситуацию на самотек.

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть, - указал он. - Недооценили риски, пустили на самотек".

Премьер-министр потребовал от чиновников к 17:00 мск "без воды" доложить ему о ситуации с ростом цен на продукты питания и представить конкретные меры по решению этой проблемы.

"Сегодня в 17:00 я проведу по этим вопросам отдельное совещание, - сказал он. - Прошу подготовиться к нему и без воды доложить о ситуации, о конкретных предложениях и мерах по решению проблемы".

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС