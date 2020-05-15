Мишустин поручил контролировать выплату надбавок каждому медработнику

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На совещании по социально-экономическим вопросам, которое глава кабмина провел по видеосвязи из больницы в пятницу, он напомнил, что сегодня истекает срок президентского поручения осуществить выплаты надбавок за апрель всем медработникам, борющимся с коронавирусом (в размере 25-80 тыс. рублей). "Все средства были оперативно доведены до регионов, однако не везде эти деньги дошли до людей без задержек", - констатировал председатель правительства.Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что сейчас в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, остаются вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещают сегодня все выплаты сделать.Мишустин назвал позитивным фактом, что ситуация по доведению до медучреждений средств на эти выплаты исправляется. "Но здесь необходимо, чтобы мы понимали, как осуществляются выплаты сотрудникам. Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)", - сказал премьер. Он обратил внимание профильных министров и губернаторов: "Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна".Председатель кабмина также поручил главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и главе Минздрава Михаилу Мурашко "создать на портале госуслуг специальный раздел для обращений медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении". Кроме того, Мишустин попросил проработать вопрос и о приеме таких обращений через единую горячую линию по борьбе с коронавирусом. "Я прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко взять под контроль эту работу и запустить эту возможность для врачей с понедельника (18 мая)", - сказал премьер."Необходимо контролировать каждый конкретный случай. Главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска", - заключил Мишустин.Глава кабинета министров отметил принятие и других масштабных мер поддержки граждан и бизнеса в нынешних кризисных условиях. По его словам, "в четверг на заседании правительства был принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволят реализовать поручения президента". "Речь идет о стимулирующих выплатах сотрудников стационарных организаций социального обслуживания, которые оказывают помощь больным коронавирусом или людям из группы риска. Суммы дополнительных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными пациентами", - уточнил Мишустин. Он сказал, что на эти цели будет направлено более 7,5 млрд рублей.Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС