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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила во вторник пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

"Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По информации правительства, въезд в РФ и выезд из страны разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Этим специалистам разрешается использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. "Решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов", - пояснили в кабмине.

Кроме того, ограничения на пересечение границы РФ больше не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров с иностранными партнерами. "Также свободное пересечение границы разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями", - добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник в правительстве Южной Осетии сообщили, что "особый порядок пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, установленный ранее постановлением правительства республики, действует до 23 часов 59 минут 14 сентября". "С 00:00 15 сентября 2020 года отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Южная Осетия и возобновляется пересечение государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - указано в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Запрет на пересечение границы с РФ действовал в Южной Осетии с начала апреля. На прошлой неделе сообщалось, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ решил открыть сухопутную границу между Россией и Южной Осетией. Анонсировалось, что соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшие дни.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС