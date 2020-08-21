Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

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"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы", - пояснили в кабмине.Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов."В целом принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ", - резюмировали в правительстве.