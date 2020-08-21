Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.
В Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
Врачи заявили, что его состояние стабилизировалось.
Навального транспортируют в немецкую клинику
Успех каждого ребенка – это то, к чему сегодня стремится Самарская область, то, что лежит в основе стратегии лидерства региона.
Учреждения дополнительного образования Самарской области готовятся к новому учебному году
Такое решение было принято в связи с тем, что в Самарской области значительно снизилось число заболеваний коронавирусной инфекцией.
Состоялось торжественное закрытие COVID-госпиталя Клиник СамГМУ
По словам Эльмана Пашаева, Ефремов посчитал, что адвокат вызывает раздражение у судьи.
В ходе сегодняшнего заседания суда Ефремов заявил, что отказался от обоих своих адвокатов
В связи с изменением структуры управления экспертным советом по развитию туризма все утвержденные брендовые маршруты Российской Федерации подлежат повторной экспертизе.
«Жигулевские выходные» перезагружают
Офис новых практик способствует созданию активной проектной базы, позволяющей учителям заниматься повышением квалификации и проводить собственную образовательную траекторию.
Самарские педагоги смогут получать дополнительное образование на базе проектного офиса «Самара. Цифра.ру»
24 августа все муниципальные детские сады начнут работать в штатном режиме.
Детские сады Самары готовы к приему своих воспитанников
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.1
0.33
EUR 87.73
0.3
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Стреляют, плавают, бегут: в Самаре проходит чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины
СОДБ проведет четвертые «Аксаковские онлайн-чтения»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ

21 августа 2020 16:41
195
Услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте правительства РФ.

"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы", - пояснили в кабмине.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

"В целом принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ", - резюмировали в правительстве. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
21 августа 2020  17:12
«Диктант Победы» в этом году приобретает масштабный характер: проверить свои знания о Великой Отечественной войне планируют уже более 1 миллиона человек в 75 странах мира.
«Волонтеры Победы» и активисты партпроекта проверяют готовность площадок «Диктанта Победы» в Самаре
«Диктант Победы» в этом году приобретает масштабный характер: проверить свои знания о Великой Отечественной войне планируют уже более 1 миллиона человек в... Политика региона
189
21 августа 2020  16:41
Услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей в МФЦ
Услугой можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов .  Политика региона
193
21 августа 2020  15:17
В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают недостаточным
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
В Госдуме хотят усилить ответственность за превышение нормы шума мотоциклистами. Нынешний штраф в 500 рублей парламентарии считают недостаточным.  Политика региона
215
Весь список
Выборы в Самарской области
4 августа 2020  12:48
Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования 2020 в Самарской области. Единый день голосования 2020 в Самарской области.
Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования в Самарской области
 На сегодняшний день зарегистрировано 2128 кандидатов, в 19 случаях комиссии приняли решения об отказе в регистрации.  Выборы в Самарской области
771
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
1023
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
912
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1040
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1117
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1017
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1424
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1928
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1271
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1218
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3826
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4331
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3783
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4759
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4869
Весь список
В центре внимания
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
555
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
554
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
20 августа 2020  14:04 
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
530
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
413
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
1110
Весь список
Акценты
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
528
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
555
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
554
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1774
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1719
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1927
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
668
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
2982
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2929
Весь список