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Новости /  Политика /  Политика региона  

Мишустин: Ставки по ипотеке должны быть ниже 8%

13 февраля 2020 14:29
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Глава правительства отметил, что до сих пор ипотечный кредит остаётся очень дорогим.
Ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, потому что даже нынешние показатели в 9% не способны эффективно помочь улучшить жилищные условия россиян, передает life.ru. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он поручил проанализировать ситуацию по ипотеке в стране и рассмотреть возможность упрощения порядка её рефинансирования.

— Я просил бы [первого вице-премьера] Андрея Белоусова и [вице-премьера] Марата Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент, — заявил он на заседании правительства.

Также ещё одной мерой по обеспечению доступности жилья для граждан Мишустин назвал снижение стоимости строительства домов. Он призвал застройщиков активнее внедрять новые технологии для уменьшения затрат на строительство.


Фото: ТАСС / Дмитрий Астахов 
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Комментарии


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