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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

13 августа 2020 23:36
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Его величина по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на 5,8%.
Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 руб. на душу населения, 12 392 руб. - для трудоспособного населения, 9 422 руб. - для пенсионеров, передает ТАСС. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения - 12 392 рубля, пенсионеров - 9 422 рубля, ‎детей - 11 423 рубля", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения - на 5,6%, для пенсионеров - на 5,3%, для детей - на 6,5%.

Увеличение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено повышением стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении. Отмечается, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково, на одни виды продуктов питания цены росли, на другие - снижались.

"Самый значительный рост потребительских цен отмечается на плодоовощную продукцию и картофель. Так, в среднем за II квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 56,9%, на картофель - на 41,7%, на морковь - на 32,2%, на яблоки - на 25,8%, на капусту белокочанную свежую - на 24,5%, на свеклу столовую - на 20,4%", - уточняется в документе. Кроме того, повысились цены на все молочные продукты, в том числе на сыры сычужные твердые и мягкие на 1,8%, сметану - на 1,7%, творог жирный - на 1,2%, масло сливочное - на 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% ‎жирности - на 0,4%. Крупа гречневая-ядрица подорожала на 24,2%.

При этом в документе отмечено, что цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 33,9% и 12,6% соответственно.​​​​ 



Фото:     Владимир Гердо/ТАСС
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Комментарии


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