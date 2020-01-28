Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
28 января 2020 21:59
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В пояснительной записке к проекту уточняется, что величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года по сравнению с третьим кварталом того же года предлагается уменьшить на душу населения на 3,7% (было 11 012 руб.).
Для отдельных категорий величина прожиточного минимума снизится следующим образом:
- для трудоспособного населения — 3,6% (было 11 942 руб.);
- для детей — 4,2% (было 10 838 руб.);
- для пенсионеров — на 3,3% (было 9090 руб.).
Минтруд объясняет снижение размера прожиточного минимума уменьшением средних потребительских цен на картофель и овощи, составляющие значительную часть продуктов в потребительской корзине.
Уточняется, что по отношению к предыдущему кварталу 2019 года цена на картофель снизилась на 25,8%, на белокочанную капусту — на 18,2%, на морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, а на репчатый лук — на 27,4%. Кроме того, снизились цены на сахар и на продовольственные товары.
Потребительская корзина — это минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимый для здоровой жизни. Минтруд раз в квартал рассчитывает величину прожиточного минимума исходя из стоимости этой корзины.
При этом действующий состав потребительской корзины не пересматривали с 2012 года. 22 января президент Владимир Путин предложил скорректировать корзину, увеличив в ней долю фруктов, овощей, мяса и рыбы.
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