Минстрой выясняет, куда "уплыли" деньги пострадавших от паводка под Иркутском
28 ноября 2019 14:35
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Минстрой проверяет, как правительство Иркутской области использует средства федерального бюджета, выделенные на поддержку граждан, лишившихся жилья из-за паводка. Об этом информирует в четверг пресс-служба ведомства. Итоги проверки и предложения по мерам реагирования должны быть озвучены до 1 февраля 2020 года, передает life.ru.
— В ноябре 2019 года Минстрой России начал проверку деятельности Правительства Иркутской области в части использования средств федерального бюджета, выделенных на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения в июне-июле 2019 года, — отметили в пресс-службе Минстроя.
Напомним, ОНФ выявил многочисленные нарушения при оказании помощи пострадавшим от паводка в Приангарье. Для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина создали мониторинговую группу, которая опросила 305 человек в 15 пострадавших населённых пунктах. Оказалось, что почти 70% жителей подтопленных территорий Иркутской области заявили, что не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и проконсультироваться. Ещё 90% сообщили о проблемах с выплатой компенсации.
Более того, выяснилось, что жителям зоны паводка в Иркутской области даже поступают угрозы от чиновников.
— Люди свидетельствуют о том, что им угрожают, просят, чтобы никуда не лезли, иначе будут последствия, — сообщил ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
В конце октября вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал иркутские власти за темпы восстановления жилья в Приангарье после масштабных летних паводков. По его словам, это не стройка, "а какое-то баловство".
Тем временем количество погибших при летних паводках в Приангарье возросло до 26 человек.
Фото: ТАСС/Светлана Латынина
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