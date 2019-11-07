Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
7 ноября 2019 15:25
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Для этого министерство планирует разработать отдельные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. В таких домах будут проводиться только работы по поддержанию их в безопасном состоянии, пока здания не переведут в аварийный фонд.
Опрошенные изданием эксперты заявили, что, если речь идет исключительно о поддерживающем ремонте, взносы существенно не повысятся. При этом по решению местных властей подпрограммы смогут софинансироваться из регионального и муниципального бюджетов.
По данным Росстата, площадь жилья с износом свыше 70 процентов составляет порядка 25 миллионов квадратных метров, с износом от 66 до 70 процентов — 82 миллиона квадратных метров.
Как рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, не признанные аварийными дома в России, включая ветхие, и так ремонтируются преимущественно за счет взносов граждан. Только 29 субъектов РФ софинансируют программы капремонта. При этом затраты на ремонт домов с высокой степенью износа часто оказываются бессмысленными, считает она.
"Зачастую все мероприятия по капремонту таких домов серьезно не улучшают их техническое состояние, а денег они требуют очень много. И все прекрасно понимают, что эти деньги никогда не вернутся. Многие дома проще снести, чем ремонтировать", - подчеркнула Разворотнева.
Она также напомнила, что ранее Минстрой уже предлагал создать отдельную федеральную подпрограмму капремонта ветхого жилья. Но эту идею не поддержали, предоставив право утверждать подобные проекты регионам. В итоге такие программы приняли только два региона: Тюменская область и Пермский край, указала глава "ЖКХ Контроля".
С ней солидарен и член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
"Тратить денежные средства граждан на капремонт таких домов – бессмысленно. Какой бы ни была сумма в квитках, она не решит проблему улучшения условий проживания граждан. К тому же надо понимать, что в одночасье никто не проведет капремонт в ветхих домах. Пока до такого объекта дойдет очередь, он уже может стать аварийным", - заявил он.
Кроме того, по его оценке, стоимость ремонта зданий с износом более 65% обходится примерно в два-три раза дороже средней стоимости капремонта по стране.
Решение проблемы ветхого жилья Гарипов видит в создании новых механизмов расселения непригодных к проживанию домов. Например, таких как формирование специализированного жилфонда, предоставляемого гражданам по договорам соцнайма, предложение специальных ипотечных программ с пониженной процентной ставкой.
"Определенно нужно прекратить делить жилье на ветхое и аварийное. И то, и другое непригодны для проживания граждан. Необходимо пересматривать программу расселения, создавать новые механизмы", - подчеркнул он.
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