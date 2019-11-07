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Новости /  Политика /  Политика региона  

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

7 ноября 2019 15:25
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Минстрой предлагает ремонтировать ветхое жилье с износом до 70 процентов за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, передает РИА Новости. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для этого министерство планирует разработать отдельные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. В таких домах будут проводиться только работы по поддержанию их в безопасном состоянии, пока здания не переведут в аварийный фонд.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что, если речь идет исключительно о поддерживающем ремонте, взносы существенно не повысятся. При этом по решению местных властей подпрограммы смогут софинансироваться из регионального и муниципального бюджетов.

По данным Росстата, площадь жилья с износом свыше 70 процентов составляет порядка 25 миллионов квадратных метров, с износом от 66 до 70 процентов — 82 миллиона квадратных метров.

Как рассказала РИА Недвижимость исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, не признанные аварийными дома в России, включая ветхие, и так ремонтируются преимущественно за счет взносов граждан. Только 29 субъектов РФ софинансируют программы капремонта. При этом затраты на ремонт домов с высокой степенью износа часто оказываются бессмысленными, считает она.

"Зачастую все мероприятия по капремонту таких домов серьезно не улучшают их техническое состояние, а денег они требуют очень много. И все прекрасно понимают, что эти деньги никогда не вернутся. Многие дома проще снести, чем ремонтировать", - подчеркнула Разворотнева.

Она также напомнила, что ранее Минстрой уже предлагал создать отдельную федеральную подпрограмму капремонта ветхого жилья. Но эту идею не поддержали, предоставив право утверждать подобные проекты регионам. В итоге такие программы приняли только два региона: Тюменская область и Пермский край, указала глава "ЖКХ Контроля".

С ней солидарен и член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

"Тратить денежные средства граждан на капремонт таких домов – бессмысленно. Какой бы ни была сумма в квитках, она не решит проблему улучшения условий проживания граждан. К тому же надо понимать, что в одночасье никто не проведет капремонт в ветхих домах. Пока до такого объекта дойдет очередь, он уже может стать аварийным", - заявил он.

Кроме того, по его оценке, стоимость ремонта зданий с износом более 65% обходится примерно в два-три раза дороже средней стоимости капремонта по стране.

Решение проблемы ветхого жилья Гарипов видит в создании новых механизмов расселения непригодных к проживанию домов. Например, таких как формирование специализированного жилфонда, предоставляемого гражданам по договорам соцнайма, предложение специальных ипотечных программ с пониженной процентной ставкой.

"Определенно нужно прекратить делить жилье на ветхое и аварийное. И то, и другое непригодны для проживания граждан. Необходимо пересматривать программу расселения, создавать новые механизмы", - подчеркнул он. 
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Комментарии



Политика региона
7 ноября 2019  15:25
"Определенно нужно прекратить делить жилье на ветхое и аварийное. И то, и другое непригодны для проживания граждан."
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
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