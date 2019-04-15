Министр МЧС Евгений Зиничев и Губернатор Дмитрий Азаров провели в Самаре совещание
15 апреля 2019 18:28
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До начала совещания Евгений Зиничев и Дмитрий Азаров проверили работу Центра управления кризисными ситуациями самарского МЧС. Отсюда, из ЦУКС, осуществляется наблюдение за территорией области, управление противопожарными формированиями, а также общее руководство при устранении чрезвычайных ситуаций.
Открывая совещание Дмитрий Азаров поблагодарил Министра за визит в этот напряженный период и за постоянное внимание к региону, что проявилось в том числе в укреплении материально-технической базы подразделений МЧС, расположенных на территории области. «Все это вселяет уверенность в первую очередь в жителей Самарской области, что мы защищены от рисков и угроз», – отметил Губернатор.
Правительство области вносит большой вклад в развитие региональной системы безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Ежегодно на эти цели выделяется около миллиарда рублей. В противопожарной службе региона работают 2100 человек – это 65 частей. Помогают работе около 3000 добровольцев.
Глава региона также поблагодарил Евгения Зиничева за достигнутую договоренность о передаче части материально-технических средств МЧС добровольным дружинам. «Мы с главами муниципальных образований оперативно отработаем процесс. Это безусловно укрепит техническую оснащенность, вооруженность добровольческих подразделений, и будет способствовать эффективной защите населения», – сказал Дмитрий Азаров. В свою очередь, Министр отметил вклад Главы региона в развитие службы и высокую готовность Самарской области к решению оперативных задач.
В ходе совещания подробно обсуждалась оперативная обстановка в регионе. Ситуация с паводком на сегодняшний день контролируемая и спокойная, подтопления населенных пунктов нет. Однако раньше времени в регионе начался пожароопасный сезон, есть возгорания сухостоя. На пожароопасную обстановку было обращено внимание всех служб и глав муниципалитетов, большое внимание должно уделяться профилактике, а также наблюдению за территорией. По словам губернатора, контроль здесь должен быть обеспечен круглосуточный, передает пресс-служба облправительства.
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