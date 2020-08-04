Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

143

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования в 2021 году могут быть увеличены на 88,78 млн рублей, в 2022 году - уменьшены на 191,4 млн рублей, в 2023 году - увеличены на 218,85 млн рублей, отмечается в документе.Согласно документу, расходы на деятельность президента в 2021 году могут вырасти до 14,28 млрд рублей, в 2022 году они могут сократиться до 14,4 млрд рублей, а в 2023 году снова увеличиться - до 14,8 млрд рублей.Кроме того, согласно документу, предлагается выделить в 2023 году Центральной избирательной комиссии (ЦИК) порядка 22 млрд рублей на подготовку к выборам президента. Согласно методике, в 2023 году расходы на деятельность ЦИК по сравнению с ранее запланированными могут возрасти в 5,5 раза - до 23,86 млрд рублей.Отмечается, что по статье расходов "Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации" в 2021 году планируется рост расходов на 1,13 млрд рублей - до 25,9 млрд рублей, в 2022 и 2023 годах расходы могут вырасти на 1,16 млрд рублей - до 26,4 млрд рублей.Также, согласно методике, расходы на деятельность председателя правительства РФ, его заместителей и аппарата правительства в 2021-2023 годах могут сократиться. В 2021 году расходы могут снизиться на 191 млн рублей - до 7,28 млрд рублей, в 2022 году - на 374 млн рублей - до 7,3 млрд рублей, в 2023 году - на 131 млн рублей, до 7,6 млрд рублей.Фото: Владимир Гердо/ТАСС