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Новости /  Политика /  Политика региона  

Минфин хочет ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

30 октября 2019 19:17
113
Самарская область в их числе.
Минфин РФ предлагает с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов, говорится в проекте поправок в действующий закон, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов, передает РИА Новости.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти уже заявляли, что планируют расширить географию действия этого режима.

"Начать проведение эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с 1 января 2020 года... в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан", - говорится в документе. 
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Комментарии



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