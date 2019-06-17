Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития РФ Максима Орешкина
17 июня 2019 15:47
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— Назначить Бабича Михаила заместителем министра экономического развития РФ, — сказано в документе.
В конце апреля Бабич перестал быть послом РФ в Белоруссии, на эту должность назначили Дмитрия Мезенцева. Теперь Бабич будет заместителем Максима Орешкина, который возглавляет МЭР с 2016 года.
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