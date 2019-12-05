Михаил Матвеев: "Правительству области удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства"

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Главный финансовый документ губернии сверстан бездефицитным. Его доходы равняются расходам и составляют 184,8 млрд рублей.Член фракции "КПРФ" Самарской губернской думы«Впечатлен выступлением Дмитрия Игоревича, все-таки чувствуется когда губернатор самарец - он и чувствует по-самарски и думает по-самарски, наконец-то мы дожили до этих времен.Правительству области удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства. Разумеется, когда федеральный центр средства в регион даёт, у областного Правительства и у Губернской думы появляется возможность собственные средства перераспределять на другие направления», передает пресс-служба облправительства.